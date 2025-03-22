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حوادث

النيابة تستمع لأقوال سائق تاكسي نشب به حريق في عين شمس

حريق سيارة، فيتو
حريق سيارة، فيتو

استمعت نيابة عين شمس لأقوال سائق سيارة أجرة “تاكسي”، نشب بها حريق بشارع جسر السويس بالقاهرة، دون إصابات. 


وقال سائق السيارة أن خلل بوصلات الكهرباء السبب ولم يتهم أو يشتبه في أحد جنائيا.

وأمرت النيابة بانتداب المعمل الجنائي للمعاينة والفحص وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة بلاغًا يفيد بنشوب حريق في تاكسي بشارع جسر السويس.

وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن إلى مكان الواقعة، وتبين نشوب حريق في تاكسي، وتمكنت قوات الحماية المدنية من إخماده دون إصابات.


وتحرر المحضر اللازم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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نيابة عين شمس غرفة عمليات الحماية المدنية شارع جسر السويس

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