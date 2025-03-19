الخميس 20 مارس 2025
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حوادث

تكريم أحد أعضاء النيابة العامة لتميزه في أداء عمله

تكريم أحد أعضاء النيابة
تكريم أحد أعضاء النيابة العامة لتميزه في أداء عمله، فيتو

استقبل المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية بمكتبه، نجيب محفوظ وكيل النائب العام بنيابة قسم الجيزة، ووجه له الشكر والتقدير على جهوده المتميزة في أداء عمله، بما لامس نبض الشارع المصري ووجدان المواطنين.

جاء ذلك في إطار حرص النيابة العامة على تحقيق العدالة الناجزة وتعزيز سيادة القانون، وفي ضوء توجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي، بمتابعة أعضاء النيابة العامة في أدائهم لمهام عملهم وتكريم المتميزين منهم.

 

وكذلك تحفيزًا لأعضاء النيابة العامة على بذل المزيد من الجهد في أداء رسالتهم السامية والنهوض بها على الوجه الأمثل.

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النيابة العامة المستشار محمد شوقي النائب العام

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