الأحد 16 مارس 2025
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أخبار مصر

"الطفولة والأمومة" يبلغ النائب العام بواقعة العثور على طفلة تركتها والدتها بالتجمع

الطفولة والأمومة
الطفولة والأمومة

أعلن المجلس القومي للطفولة والأمومة، عن إبلاغ مكتب حماية الطفل بمكتب المستشار النائب العام، في واقعة العثور على طفلة صغيرة تبلغ من العمر عامين، تركتها والدتها بالشارع بمفردها بمنطقة التجمع الخامس، بمحافظة القاهرة.

وأوضحت الدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، أنه فور تلقي الإدارة العامة لنجدة الطفل بلاغًا من السيدة التي عثرت على الطفلة، وجهت باتخاذ الاجراءات اللازم لضمان سلامة وحماية الطفلة من التعرض للخطر والإيذاء، وسرعة الانتهاء من الإجراءات القانونية بالتنسيق مع الجهات المختصة بما يراعي مصلحة الطفل الفضلى.

إيداع الطفلة إحدى دور الرعاية المناسبة

 

وأضافت "السنباطي"، أن نيابة التجمع الجزئية قد باشرت تحقيقاتها في الواقعة بحضور أخصائي من نجدة الطفل لإعداد تقرير ودراسة حالة مفصلة عن الأسرة، وبعد الانتهاء من إعداد التقرير أوصى بضرورة إيداع الطفلة إحدى دور الرعاية المناسبة، وقد صدر قرار من النيابة العامة بإيداع الطفلة في دار رعاية بعد توقيع الكشف الطبي عليها للاطمئنان على حالتها الصحية.

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وناشد المجلس القومي للطفولة والامومة، بسرعة الإبلاغ عن تلك الوقائع وكل ما يتعلق بانتهاك لحقوق الطفل من خلال آليات المجلس القومي للطفولة والأمومة عن طريق الإدارة العامة لنجدة الطفل علي رقم الخط الساخن (16000) أو من خلال تطبيق الواتس اب على الرقم 01102121600.

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الدكتورة سحر السنباطي الطفولة والأمومة المجلس القومى للطفولة والأمومة بمحافظة القاهرة حقوق الطفل سحر السنباطي رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة محافظة القاهرة منطقة التجمع الخامس سحر السنباطي

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