الإثنين 24 مارس 2025
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حوادث

حريق في محيط فندق بالهرم والإدارة تخلي النزلاء

المطافئ تحاول السيطرة
المطافئ تحاول السيطرة علي حريق فندق برميدز،فيتو

تواصل قوات الحماية المدنية  بمديرية أمن الجيزة جهودها لإخماد حريق نشب بمحيط فندق  في الهرم.

وتم الدفع بثلاث سيارات  إطفاء، وقام رجال المباحث الجنائية بإخلاء الفندق من النزلاء، وبالفحص المبدئي  تبين أن الحريق نشب بجزء تحت الإنشاء بمدخل على جانبي الفندق وتم فرض كردون أمني، وتواصل قوات الحماية المدنية السيطرة على الحريق، وجرى تحرير محضر بالواقعة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد باندلاع حريق بمحيط فندق بشارع الهرم، ولم يسفر الحريق عن وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح.

وجار اتخاذ الإجراءات القانونية.

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الحماية المدنية أمن الجيزة المباحث الجنائية

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