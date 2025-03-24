حكم نهائي لصالح شيرين عبدالوهاب بإنهاء تعاقدها مع روتانا وتعويض 2 مليون جنيه للمطربة (مستند)

أصدرت المحكمة الاقتصادية حكمًا نهائيًا لصالح الفنانة شيرين عبدالوهاب، يقضي بإنهاء العقد المبرم بينها وبين شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، في القضية المرفوعة ضدها من الممثل القانوني لشركة روتانا.

وحصلت فيتو علي حيثيات الحكم القضائي المتعلق بإلزام الفنانة شيرين عبدالوهاب بدفع مبلغ عشرة ملايين جنيه لخرقها العقد مع شركة روتانا.

وكشفت الحيثيات أنه بعد الاطلاع على أوراق الدعوى وسماع المرافعة الشفوية والمداولة قانونًا، حيث تتحصل وقائع الدعوى الأصلية في أن المدعي بصفته الممثل القانوني لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات عقد الخصومة فيها، وأعلنت قانونًا للمدعى عليهما أولًا، شيرين سيد محمد عبدالوهاب، وشهرتها شيرين عبدالوهاب عن نفسها وبصفتها صاحبة ومدير شركة الأمير للإنتاج الفني، وثانيًا، وزير الثقافة بصفته الرئيس الأعلى لمكتب قيد التصرفات. طلب المدعي في ختام الدعوى الحكم بما يلي:

وقف نشر الأغاني وعرضها على كافة المنصات الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي وشبكة الإنترنت وأي وسيلة مرتبة أو مسموعة للأغاني الثلاث "يقابل حبيبي"، "متحتفل"، و"أنساك" من أداء الفنانة شيرين عبد الوهاب وتأليف تامر حسين وألحان عزيز الشافعي.

أحقية الشركة في ملكية حقوق استغلال الأغاني المذكورة.

منع تعرض المدعى عليها أولًا والغير لحقوق الشركة المدعية في ملكية الأغاني.

إلزام المدعى عليه الثاني (وزير الثقافة بصفته) بإثبات ملكية الشركة المدعية لحقوق استغلال الأغاني.

وحكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى الأصلية لرفعها من غير ذي صفة، وألزمت المدعى عليه بالمصاريف وأتعاب المحاماة.

كما حكمت في الدعوى الفرعية بإلزام المدعى عليه الأول (شركة روتانا) بدفع تعويض قدره مليونين جنيه للفنانة شيرين عبدالوهاب، مع رفض باقي الطلبات.



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