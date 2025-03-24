بلاغ يتهم مسلسل «سيد الناس» بازدراء الأديان.. الإساء للذات الإلهية والدعوة للفسق والفجور «أبرز التهم».. يطالب بوقف عرضه وإحالة صنَّاع العمل للتحقيق

تقدم محامٍ ببلاغ إلى النائب العام المستشار محمد شوقي، ضد المخرج محمد سامي والفنان أحمد رزق والمنتج صادق أنور الصباح، يتهمهم فيه بازدراء الأديان والإساءة للذات الإلهية من خلال مسلسل سيد الناس.

وجاء في البلاغ الذي حمل رقم 1154708 لسنة 2025 عرائض النائب العام، أن الفنان أحمد رزق في الحلقة الثامنة من مسلسل سيد الناس الذي جسد فيه شخصية عفيفي تلفظ بعبارات مسيئة للذات الإلهية وتزدري الأديان وتهدد السلم الاجتماعي وتهدد لحمة المجتمع وأعرافه وقيمه الدينية والاجتماعية

الحلقة الثامنة السر

وأضاف البلاغ أن العبارة التي قالها أحمد رزق في الحلقة الثامنة تدخل في ازدراء الأديان السماوية، وتسيء للذات الإلهية بدعوة قدرة الفنان المذكور على التشريع الإلهي وتحليل ما حرمه الله وجعله محارم مقدسة، كما يدعو إلى زنا المحارم، ويضرب بالأديان السماوية والقيم والأعراف الدينية والمجتمعية عرض الحائط ويدعو إلى الفسق والفجور وتحليل زنا المحارم

البلاغ يتهم مسلسل سيد الناس بالدعوة اليى الفسق والفجور

وطالب البلاغ بالتدخل الفوري لوقف عرض مسلسل سيد الناس وحذف مقاطع الفيديو المتضمنة المحتوى المسيء من وسائل التواصل الاجتماعي، وإحالة الفنان أحمد رزق والمخرج محمد سامي والمنتج صادق أنور الصباح ومعاونيهم إلى التحقيق.

عقوبة ازدراء الدين الاسلامي

وفي هذا الاطار شرح مصدر قضائي عقوبة ازدراء الأديان وقال بانها جريمة تقع في الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، تحت عنوان "الجرائم المضرة بأمن الدولة من جهة الداخل"، إذ تنص المادة 98 على: عاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز 5 سنوات، أو بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز ألف جنيه لكل من استغل الدين في الترويج أو التحييذ بالقول أو بالكتابة أو بأي وسيلة أخرى لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو التحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الضرر بالوحدة الوطنية أو بالسلم الاجتماعي".

عقوبات متنوعة لازدراء الاديان

وأضاف المصدر أن المادة 160 من قانون العقوبات تنص على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يعاقب بالحبس مدة 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف جنية ولا تزيد عن 5 آلاف جنية كل من شوش على إقامة شعائر ملة أو دين أو احتفال أو رموز أو أشياء أخرى لها حرمة عند أبناء ملة أو فريق من الناس".

وأشار المصدر إلى أن العقوبة تشدد في أحداث الفتنة أو زعزعة الوحدة الوطنية، وتكون العقوبة المشددة لمدة 7 سنوات، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، تكون العقوبة الحبس 3 سنوات لكل من انتهك حرمة القبور أو الجبانات أو دنسها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن 5 سنوات إذا ارتكبت أي من الجرائم السابقة لغرض إرهابي.

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