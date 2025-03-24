وكيل أوقاف الإسماعيلية يكرم الموظفين المتميزين بالمديرية (صور)

كرم الشيخ عبدالخالق عطيفي وكيل وزارة الأوقاف في محافظة الإسماعيلية، نيابة عن الدكتور أسامة الازهرى وزير الاوقاف، الموظفين المتميزين من الأئمة والإداريين ومقيمي الشعائر والعمل والمؤذنين بالمديرية.

أسماء العاملون المكرمون

وقام وكيل وزارة الأوقاف في محافظة الإسماعيلية بتكريم المتميزين في العمل الدعوي والإداري على مستوى المديرية، حيث شمل التكريم كل من: وليد عبدالحميد المدير المالي بالمديرية، والشيخ مصطفى عبدالفتاح امام وخطيب مسجد ابو المسجد وتسلمها بالنيابة عنه الشيخ أشرف السيد عدوي مدير شئون القرآن الكريم بالمديرية.

جانب من التكريم، فيتو

جانب من التكريم، فيتو

جانب من التكريم، فيتو

أسماء العاملين المكرمين

بالاضافة إلى تكريم الشيخ ماهر معاد محمد مقيم شعائر خليل السيد سلامه مؤذن بالمديرية، أشرف محمد احمد عامل بالمديرية.

الهدف من تكريم العاملين بأوقاف الإسماعيلية

ومن جانبه أكد الشيخ عبدالخالق محمد عطيفي وكيل وزارة الأوقاف في محافظة الإسماعيلية، على أن هذا التكريم يأتي بناء على توجيهات الدكتور أسامة الأزهري وزير الاوقاف، لتشجيع العاملين وعلى بذل المزيد من الجهد وذلك من خلال تقديرهم منعويا وماديا لجهودهم المتميزة والمشهود لها في العمل.

جانب من التكريم، فيتو

جانب من التكريم، فيتو

جانب من التكريم، فيتو

جانب من التكريم، فيتو

وأشار وكيل وزارة الأوقاف في محافظة الإسماعيلية، إلى أن هذا التكريم سيكون شهريا، وذلك بناء على تقارير المتابعة والأداء.

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