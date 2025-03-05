ليستفيد منها الجسم، الموعد الأفضل لتناول أدوية الحموضة في رمضان

كشفت هيئة الدواء المصرية عن الموعد المناسب لتناول أدوية الحموضة لمرضى اضطرابات المعدة.

موعد تناول أقراص الحموضة

أكدت هيئة الدواء المصرية أنه يفضل تناول أقراص الحموضة بعد الإفطار على تمرة وماء والانتظار نصف ساعة ثم تناول الإفطار، أو تناول الجرعة قبل السحور بنصف ساعة.​

كيف يتم أخذ دواء الحموضة الشراب

وأوضحت أنه يتم تناول الشكل الصيدلي من أدوية الحموضة الشراب عند الشعور بحرقة المعدة، غالبًا بعد الوجبة.​

أدوية علاج الحموضة

من جانبه أكد الدكتور خالد يونس، أستاذ أمراض الباطنة بالمركز القومي للبحوث، أهمية تجنب الأطعمة التي تسبب الحموضة خلال شهر رمضان المبارك، مشيرًا إلى أن الوقاية دائمًا أفضل من العلاج، خاصة في ظل الصيام، حيث يصعب تناول أدوية سريعة للتخلص من الأعراض المزعجة.

وأوضح أن هناك العديد من الأطعمة الشائعة التي قد تؤدي إلى زيادة إفراز أحماض المعدة، مما يسبب شعورًا بالحرقة وعدم الراحة، مشيرا إلى أن الأطعمة المقلية والمحمرة من أكثر الأسباب شيوعًا للحموضة، خصوصًا عند تناولها في وجبة السحور، حيث يلجأ الكثيرون إلى تناول الفول والطعمية دون إدراك أثرهما السلبي على الجهاز الهضمي.

وأضاف أن الفول، رغم أنه من الأطعمة التي تعطي إحساسًا بالشبع لفترة طويلة، إلا أن هضمه ثقيل على المعدة، وقد يؤدي إلى الحموضة لدى البعض، أما الطعمية، وخاصة تلك التي تُعد في المطاعم باستخدام زيوت غير صحية، فهي تسبب حموضة شديدة وتزيد من تهيج المعدة.

وأشار أستاذ الباطنة إلى أن بعض أنواع الجبن، مثل الجبنة الرومي، قد تسبب الحموضة لاحتوائها على نسبة عالية من الدهون والفلفل الأسود، مما يساهم في تهيج المعدة، كما حذر من تناول الطحينة وسلطاتها التي تُضاف إلى العديد من الأطباق الرمضانية، نظرًا لأنها غنية بالدهون التي قد تزيد من الشعور بالحموضة.

الأطعمة الأكثر تحفيزًا للحموضة

ومن بين الأطعمة الأكثر تحفيزًا للحموضة، لفت يونس إلى خطورة المخللات والأطعمة الحارة مثل الشطة، والتي يلجأ البعض إلى إضافتها لتحسين نكهة الطعام، مؤكدًا أن الفلفل الأخضر البارد يُعد بديلًا أكثر أمانًا، حيث لا يسبب نفس التأثير الحارق للمعدة.

كما نبه الدكتور خالد يونس إلى ضرورة تجنب الكاتشب والمنتجات المصنعة التي تحتوي على مواد حافظة وأحماض تؤدي إلى تفاقم مشكلة الحموضة، مؤكدا أن تجنب هذه المنتجات والاعتماد على الأطعمة الطازجة يقلل بشكل كبير من مشكلات المعدة خلال شهر رمضان.

وفيما يتعلق بالمشروبات، حذر يونس من تناول الشاي والقهوة والمشروبات الغازية بكثرة، لأنها قد تؤدي إلى تهيج بطانة المعدة وزيادة إفراز الأحماض، مما يفاقم مشكلة الحموضة

واختتم الدكتور خالد يونس حديثه بالتأكيد على أن الصيام الصحي يعتمد على اختيار الأطعمة بعناية، وتجنب العادات الغذائية التي تسبب اضطرابات المعدة، متمنيًا للجميع صيامًا مقبولًا وصحيًا، وداعيًا بالشفاء لكل من يعاني من مشكلات الجهاز الهضمي.

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