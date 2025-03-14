الجمعة 14 مارس 2025
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صحة ومرأة

3 مشروبات تسبب إدرار البول في رمضان..احذر الإفراط فيها

مرضى الكلى، فيتو
مرضى الكلى، فيتو

 حذرت وزارة الصحة الصائمين في شهر رمضان من الإفراط في تناول المشروبات التي تسبب إدرار البول خاصة مرضى الكلى حيث تسبب ضرر بصحة المرضي خاصة في شهر رمضان.

 

 مشروبات تسبب إدرار البول 

 وقالت وزارة الصحة إن هذه المشروبات تسبب إدرار البول وتشمل:

١-القهوة

٢- الشاي 

٣- المشروبات الغازية 

المشروبات الغازية 
المشروبات الغازية 

والمشروبات الغازية يمكن أن تكون ضارة لمرضى الكلى، حيث تحتوي على مكونات يمكن أن تؤثر سلبًا على صحة الكلى. 

وتتضمن هذه المكونات:


1. السكر: المشروبات الغازية تحتوي على كميات كبيرة من السكر، الذي يمكن أن يؤدي إلى زيادة مستويات السكر في الدم، مما يؤثر على وظائف الكلى.


2. المشروبات الغازية تحتوي على حمض الفوسفوريك، الذي يمكن أن يؤدي إلى زيادة حمضية البول، مما يؤثر على وظائف الكلى.
3. المشروبات الغازية تحتوي على الكافيين، الذي يمكن أن يؤدي إلى زيادة ضغط الدم، مما يؤثر على وظائف الكلى.

 

وتتضمن أهم أضرار هذه المشروبات لمرضي الكلى في رمضان:

1.  تدهور وظائف الكلى، مما يؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض الكلى.


2. زيادة ضغط الدم 

 المشروبات الغازية يمكن أن تؤدي إلى زيادة ضغط الدم، مما يؤثر على وظائف الكلى.
3. زيادة خطر الإصابة بالسكري

المشروبات الغازية يمكن أن تؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بداء السكري، الذي يمكن أن يؤثر على وظائف الكلى.

 

ونصحت وزارة الصحة بضرورة  اتباع هذه النصائح:
1. تجنب المشروبات الغازية


2. شرب الماء: مرضى الكلى يجب أن يشربوا الماء بكثرة لتحسين وظائف الكلى.


3. تناول الأطعمة الصحية: مرضى الكلى يجب أن يتناولوا الأطعمة الصحية التي تحتوي على الفواكه والخضروات والبروتين.

اكدت ضرورة ان يتبع مرضى الكلى نظامًا غذائيًا صحيًا وتجنب  المشروبات الغازية لتحسين وظائف الكلى وتقليل خطر الإصابة بأمراض الكلى.

 وكشفت وزارة الصحة عن أهم علامات وأعراض لمرضى الكلى الصائمين في شهر رمضان الكريم التي يجب عند ظهورها كسر الصيام حتي لا تسبب مضاعفات لهم.

 

أعراض كسر الصيام

 

وأوضحت وزارة الصحة أن أهم هذه الأعراض تشمل:

١- تورم في الجسم أو القدمين 

٢- هبوط شديد في السكر أو الضغط

٣- فقدان الشهية 

٤- غثيان أو قيء 

٥- قلة معدل البول أو انقطاعه 

 

نصائح  لمرضى الكلى في رمضان لصيام آمن 

 

وأكدت وزارة الصحة أن مريض الكلى الذي يرغب في الصيام عليه اتباع النصائح الآتية:

١- الاهتمام بوجبة السحور لتجنب التعب أثناء الصيام.

٢- استشارة الطبيب المعالج عن الكمية المسموحة من البروتينات.

٣- الحذر من تناول العرقسوس والدهون والحلويات.

٤- تجنب تناول المخللات والموالح.

٥- تجنب أخذ مدرات البول كالمشروبات التي تحتوي على الكافيين من القهوة والشاي، والمشروبات الغازية.

٦-ضرورة الالتزام بأخذ جرعات الدواء المحددة في مواعيدها وعدم نسيان أي جرعة.

 

٧- عند حدوث تعذر في التبول وملاحظة أي تورم أو انتفاخ في الجسم يجب استشارة الطبي فورًا.

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وظائف الكلى 

والكلى هي العضو المسؤول عن تنقية الدم للتخلص من الفضلات والسموم والحفاظ على اتزان تركيز المعادن في الدم وتصنيع البول وكل ما يزيد عن حاجة الجسم من ماء وأملاح وسكر وغيرها يتخلص منه الجسم عن طريق البول من خلال الكلى. 
 

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