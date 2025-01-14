هيئة الدواء: هذه الفئات ممنوعة من تناول أدوية الحموضة إلا باستشارة الطبيب

وجهت هيئة الدواء المصرية نصائح عند تناول أدوية مضادات الحموضة​ لتحقيق الإستفادة القصوى منها وكذلك عدم حدوث آثار جانبية منها.

فئات عليها الحذر عند تناول أدوية الحموضة

ونصحت هيئة الدواء المصرية السيدات الحوامل أو المرضعات وكذلك المرضى الذين يعانون من مشكلات صحية في الكبد والكلى والقلب بضرورة استشارة الطبيب قبل تناول أدوية مضادات الحموضة

كما نصحت هيئة الدواء المصرية أصحاب المرضي الذين يتبعون نظام قليل الملح، استشارة الطبيب لأن مضادات الحموضة تحتوي نسبة عالية من الصوديوم.​

الإتصال على الخط الساخن عند ظهور أعراض جانبية

​كما نصحت هيئة الدواء في حالة ظهور أي أعراض جانبية الإتصال على الخط الساخن 15303.

الحموضة

ما هي مضادات الحموضة؟

ومضادات الحموضة هي أدوية تستخدم لعلاج حرقة المعدة وعسر الهضم وتعمل مضادات الحموضة بسرعة على تقليل كمية الحمض في المعدة لتخفيف الأعراض ولا تعالج مضادات الحموضة الأسباب الكامنة وراء حرقة المعدة وعسر الهضم.



مضادات الحموضة هي دواء يخفف من حرقة المعدة وعسر الهضم حيث تعمل مضادات الحموضة على تحييد الحمض في معدتك عن طريق إيقاف إنزيم ينتج حمضًا لتكسير الطعام للهضم.

ما هي الأعراض التي يخففها مضاد الحموضة؟

تخفف مضادات الحموضة الأعراض التي تسبب حرقة المعدة وعسر الهضم بما في ذلك:

إحساس بالحرقان في الصدر أو المعدة، وخاصة بعد تناول الطعام أو في الليل.

طعم حامضي أو حامض في الفم.

الشعور بالشبع أو الانتفاخ.



ألم خفيف في الصدر.

تساعد مضادات الحموضة في علاج الحالات الآتية:

ارتجاع الحمض أو مرض الارتجاع المعدي المريئي



التهاب بطانة المعدة (التهاب المعدة).



قرحة المعدة.



يمكن لمعظم الأشخاص تناول مضادات الحموضة بأمان ولكن يجب استشارة الطبيب في هذه الحالات:

١-تتبع نظامًا غذائيًا منخفض الصوديوم.

٢-حامل أو تخطط للحمل.

٣-تتناول أدوية أخرى.

٤- أقل من 12 عامًا.

٥-تعاني من قصور في القلب.

٦-تعاني من ارتفاع ضغط الدم.

٧-تعاني من أمراض الكبد أو الكلى.

وكشفت هيئة الدواء المصرية عن الطريقة الصحيحة لتناول مضادات الحموضة​ خاصة وأنها من الأدوية شائعة الإستخدام ويحصل عليها آلاف المرضي يوميا ويمكن تناولها مع أدوية أخرى تؤثر على فاعليتها.

الطريقة الصحيحة لتناول أدوية الحموضة

وقالت هيئة الدواء المصرية: إن مضادات الحموضة يمكن تناولها مع الأكل أو بعده لكي يطول مفعولها.​

وحذرت من تناول أي دواء آخر غيرها قبل أدوية الحموضة أو بعدها بـمدة من 2 لـ 4 ساعات حتى لا يؤثر دواء على آخر.

كيف تحصل علي أدوية مضادات الحموضة

كما نصحت هيئة الدواء المصرية في حالة الحصول على أدوية أخرى، يجب أخذها قبل مضادات الحموضة بساعة أو بعدها بـ4 ساعات.​

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