أطعمة لحماية أبنائك من الأنيميا في شهر رمضان

أطعمة لحماية أبنائك من الأنيميا، يعتبر شهر رمضان فرصة مثالية لتعديل النظام الغذائي للأسرة وتعزيز الصحة من خلال تناول الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية الضرورية.





من أبرز المشكلات الصحية التي قد تواجه الأطفال خلال الشهر الفضيل هي الأنيميا (فقر الدم)، والتي تنتج غالبًا عن نقص الحديد والعناصر الأساسية الأخرى مثل الفيتامينات والبروتينات.



لذلك، يجب التركيز على تقديم وجبات متوازنة تحتوي على مصادر غنية بهذه العناصر لحماية أبنائك من الأنيميا وتعزيز طاقتهم وصحتهم.



أكدت الدكتورة مها سيد اخصائية التغذية العلاجية، أن شهر رمضان فرصة جيدة لتعديل العادات الغذائية وتوفير تغذية متكاملة للأطفال للحماية من الأنيميا،من خلال التركيز على الأطعمة الغنية بمختلف المغذيات الطبيعية من فيتامينات ومعادن ومضادات أكسدة، وتجنب الأطعمة التي تعيق امتصاص الحديد.



أطعمة تساعد في الوقاية من الأنيميا

في هذا التقرير، تستعرض الدكتورة مها، أهم الأطعمة التي تساعد في الوقاية من الأنيميا، وكيفية إدراجها في وجبات السحور والإفطار بطريقة صحية تناسب الأطفال، لضمان حصولهم على التغذية السليمة خلال ما تبقى من شهر رمضان.



الانيميا



1. الأطعمة الغنية بالحديد

الحديد هو العنصر الأساسي في تكوين الهيموجلوبين، وهو البروتين المسؤول عن نقل الأكسجين في الدم. لذا، فإن نقص الحديد يؤدي إلى انخفاض مستوى الطاقة، ضعف التركيز، والإرهاق الشديد لدى الأطفال. يمكن الحصول على الحديد من مصدرين رئيسيين:

أولًا: الحديد الحيواني (الهيم)

يتميز هذا النوع من الحديد بامتصاصه السريع في الجسم، ومن أهم مصادره:

اللحوم الحمراء: مثل اللحم البقري ولحم الغنم، ويفضل تقديمه مشويًا أو مطهوًا بالبخار للحفاظ على فوائده.

الكبدة: من أغنى الأطعمة بالحديد، ويمكن تقديمها مشوية أو مع الخضروات.

الدجاج والأسماك: خاصة الأسماك الدهنية مثل التونة والسلمون، والتي تحتوي أيضًا على الأوميجا 3 الضرورية لصحة الدماغ.

ثانيًا: الحديد النباتي (غير الهيم)

يمتص الجسم هذا النوع من الحديد ببطء مقارنة بالحديد الحيواني، ولكن يمكن تحسين امتصاصه عند تناوله مع فيتامين C. تشمل مصادره:

البقوليات: مثل العدس، الفاصوليا، الحمص، والفول، والتي يمكن تقديمها على شكل حساء أو مضافة إلى السلطات.

الخضروات الورقية الداكنة: مثل السبانخ، الجرجير، الملوخية، والبقدونس، ويفضل تناولها طازجة أو مضافة إلى العصائر.

المكسرات والبذور: مثل اللوز، الكاجو، بذور السمسم، وحبوب الشيا، التي يمكن إضافتها إلى وجبة السحور أو العصائر الطبيعية.



2. الأطعمة الغنية بفيتامين C لتعزيز امتصاص الحديد

يُعرف فيتامين C بدوره الفعّال في زيادة امتصاص الحديد من المصادر النباتية، لذا يجب دمجه مع الوجبات الغنية بالحديد. من أهم مصادره:

البرتقال، الليمون، الفراولة، الجوافة، والبابايا: يمكن تناولها كعصائر طبيعية في وجبة الإفطار.

الفلفل الأحمر، الطماطم، البروكلي: يمكن إضافتها إلى السلطات أو الأطباق المطهية.



3. الأطعمة الغنية بحمض الفوليك

حمض الفوليك ضروري لإنتاج خلايا الدم الحمراء، ويؤدي نقصه إلى زيادة خطر الإصابة بالأنيميا. يمكن الحصول عليه من:

الخضروات الورقية الداكنة: مثل الخس، السبانخ، الكرنب.

الحبوب الكاملة: مثل الشوفان، القمح الكامل، والخبز الأسمر.

الفواكه الحمضية: مثل البرتقال والليمون.

البقوليات: مثل العدس والحمص والفاصوليا.



4. الأطعمة الغنية بفيتامين B12

يعد فيتامين B12 من العناصر الأساسية لإنتاج خلايا الدم الحمراء، ونقصه يؤدي إلى نوع خاص من الأنيميا يسمى الأنيميا الضخمة الأرومات. يوجد فيتامين B12 في:

اللحوم الحمراء والكبدة.

البيض ومنتجات الألبان مثل الحليب والزبادي والجبن.

الأسماك والمأكولات البحرية مثل السلمون والتونة.



البروتين ضروري لنمو الأطفال وتحسين تكوين خلايا الدم، وأهم مصادره تشمل:

اللحوم، الدجاج، الأسماك، البيض.

البقوليات مثل العدس والفول والحمص.

المكسرات مثل اللوز والكاجو والجوز.

منتجات الألبان مثل الحليب والزبادي والجبن.



نظام غذائي لعلاج الانيميا

تجنب الأطعمة التي تعيق امتصاص الحديد



بعض الأطعمة تقلل من امتصاص الحديد في الجسم، لذا يُنصح بعدم تناولها مباشرة بعد وجبات غنية بالحديد، ومن بينها:

الشاي والقهوة: يفضل تأجيلها لساعتين بعد الأكل لأنها تحتوي على مركبات تقلل امتصاص الحديد.

الأطعمة الغنية بالكالسيوم: مثل الحليب والأجبان، حيث يتنافس الكالسيوم مع الحديد على الامتصاص، لذا يفضل تناولها في وجبات منفصلة.

الأطعمة المصنعة والمعلبة: التي تحتوي على مواد حافظة قد تؤثر على امتصاص العناصر الغذائية.



أفكار لوجبات رمضانية متوازنة لحماية الأطفال من الأنيميا



وجبة الإفطار:

حساء العدس مع عصير الليمون لزيادة امتصاص الحديد.

قطعة من اللحم المشوي أو الدجاج مع الأرز البني والخضار المشوي.

طبق سلطة يحتوي على الفلفل الأحمر، الطماطم، والجرجير.

كوب عصير برتقال أو فراولة بعد الإفطار.



وجبة السحور:

بيض مسلوق أو جبن قريش مع خبز أسمر.

كوب من الزبادي مع ملعقة عسل أسود أو تمر.

حفنة مكسرات (لوز، جوز، كاجو).

كوب من العصير الطبيعي الغني بفيتامين C مثل البرتقال أو الجوافة.



الوجبات الخفيفة:

حفنة تمر مع كوب من اللبن.

سلطة فواكه مع العسل والمكسرات.

ساندويتش من الجبن القريش والخضروات الورقية.

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