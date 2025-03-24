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أخبار مصر

رئيس الوزراء يستعرض خطوات واجراءات الاستغلال الأمثل لمبني قصر القطن بالإسكندرية

اجتماع برئاسة الدكتور
اجتماع برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، فيتو
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عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم، لاستعراض الخطوات والاجراءات الخاصة بالإستغلال الأمثل لمبني قصر القطن بمحافظة الإسكندرية، بحضور المهندس/ محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، ومجدي محفوظ، رئيس قطاع التمويل بوزارة المالية، ومسئولي الجهات المعنية.

وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يأتي بهدف استعراض الخطوات والإجراءات الخاصة بالاستغلال الأمثل لمبني قصر القطن بالإسكندرية باعتباره فرصة استثمارية نظرًا لموقعه المُتميز، وهو الأمر الذي يتطلب اتخاذ الإجراءات اللازمة للانتهاء من عدد من الإشكاليات والتشابكات الخاصة بالمبني وإعادة تأهيله وتقييمه مع وضع خطة واضحة لاستغلاله الاستغلال الأمثل.

ومن جانبه، قدم المهندس/ محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، عرضًا يتضمن الموقف التفصيلي لمبني قصر القطن بمحافظة الاسكندرية، وطبيعة التشابكات الخاصة بالإشكاليات المالية والفنية للمبني، والإجراءات المُتخذة من الوزارة في هذا الشأن بالتنسيق مع الجهات المعنية للوقوف على إمكانية فض التشابكات فيما بينها للاستفادة منه.

وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء بوضع تصور واضح لسرعة الانتهاء من التشابكات الخاصة بمديونية قصر القطن بالإسكندرية وتقييمه من الناحية الإنشائية والمالية، تمهيدًا للاستفادة منه كفرصة استثمارية وتحويله إلى مركز سياحي ثقافي تجاري مُتميز بالشراكة مع القطاع الخاص.

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