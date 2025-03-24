وكيل تعليم البحيرة يتابع اعمال لجنة تظلمات الشهادة الإعدادية بدمنهور (صور)

قام اليوم يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة بمتابعة جلسة التظلمات المنعقدة بمدرسة عبدالمنعم رياض الإعدادية بنين وذلك بإدارة بندر دمنهور التعليمية حيث تجرى أعمال فحص أوراق الاجابة لطلاب الشهادة الإعدادية الذين تقدموا بتظلمان من درجات بعض المواد الدراسية فى امتحانات الفصل الدراسى الأول للشهادة الاعدادية العامة عن العام الدراسي ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥





وكيل تعليم البحيرة يتابع لجنة تظلمات الشهادة الإعدادية بدمنهور، فيتو

وكيل تعليم البحيرة يتابع لجنة تظلمات الشهادة الإعدادية بدمنهور، فيتو

مشددا على اللجنة المشكلة والموجه العام بضرورة الفحص الشامل بكل دقة لملاحظات أولياء الأمور لضمان حصول كل طالب على حقة المستحق كاملا.





مشيرا إلى أن أعداد الطلاب اللذين تقدموا بتظلمات بلغ اكثر من عشرة الالف طالب وطالبة من جميع الإدارات التعليمية بنطاق المحافظة وأن الجميع حريص على مصلحة ومستقبل أبنائنا الطلاب





وكيل تعليم البحيرة يتابع لجنة تظلمات الشهادة الإعدادية بدمنهور، فيتو

وكيل تعليم البحيرة يتابع لجنة تظلمات الشهادة الإعدادية بدمنهور، فيتو

وكيل تعليم البحيرة يتابع لجنة تظلمات الشهادة الإعدادية بدمنهور، فيتو

ويأتي ذلك في إطار المتابعة المستمرة لإجراءات إعادة فحص أوراق الإجابة الخاصة بطلاب الشهادة الإعدادية العامة المتقدمين بتظلمات وفى ضوء توجيهات السيد محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى وتاكيدات الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة بضرورة تحرى الدقة والفحص الشامل بكل شفافية لضمان حصول كل طالب على حقة كاملا تحقيقا لمبدأ العدالة

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