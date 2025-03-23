خطة شاملة لمراقبة مواقف السرفيس والأجرة، ولا زيادة في تعريفة الركوب خلال العيد

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على ضرورة إحكام الرقابة على مواقف سيارات السرفيس والأجرة بين المحافظات، لضمان تحقيق الانضباط ومنع أي زيادة غير مبررة في تعريفة الركوب خلال إجازة عيد الفطر المبارك.

وشدد رئيس الوزراء، خلال الاجتماع السادس لمجلس المحافظين، على تكثيف الحملات المرورية بالمواقف والطرق العامة، لمنع أي محاولات لاستغلال المواطنين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

إجراءات لضبط حركة النقل خلال العيد

ووجه "مدبولي" بضرورة المتابعة المستمرة لحركة النقل، والتنسيق مع الأجهزة المعنية لضمان توافر وسائل المواصلات، خاصة في أوقات الذروة، مشددًا على أهمية التزام السائقين بالتعريفة الرسمية المقررة.

كما أكد رئيس الوزراء على تكثيف الدوريات المرورية على الطرق الرئيسية والميادين العامة، لضبط أي مخالفات والتعامل الفوري معها، بما يضمن تحقيق أقصى درجات الانضباط والحد من وقوع الحوادث.

وتأتي هذه التوجيهات في إطار خطة الحكومة لضبط الأسواق والخدمات خلال عطلة العيد، والتأكد من توافر كافة التسهيلات التي تضمن راحة المواطنين أثناء تنقلاتهم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.