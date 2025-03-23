الأحد 23 مارس 2025
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أخبار مصر

خطة شاملة لمراقبة مواقف السرفيس والأجرة، ولا زيادة في تعريفة الركوب خلال العيد

اجتماع مجلس المحافظين
اجتماع مجلس المحافظين اليوم
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أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على ضرورة إحكام الرقابة على مواقف سيارات السرفيس والأجرة بين المحافظات، لضمان تحقيق الانضباط ومنع أي زيادة غير مبررة في تعريفة الركوب خلال إجازة عيد الفطر المبارك.

وشدد رئيس الوزراء، خلال الاجتماع السادس لمجلس المحافظين، على تكثيف الحملات المرورية بالمواقف والطرق العامة، لمنع أي محاولات لاستغلال المواطنين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

إجراءات لضبط حركة النقل خلال العيد

ووجه "مدبولي" بضرورة المتابعة المستمرة لحركة النقل، والتنسيق مع الأجهزة المعنية لضمان توافر وسائل المواصلات، خاصة في أوقات الذروة، مشددًا على أهمية التزام السائقين بالتعريفة الرسمية المقررة.

كما أكد رئيس الوزراء على تكثيف الدوريات المرورية على الطرق الرئيسية والميادين العامة، لضبط أي مخالفات والتعامل الفوري معها، بما يضمن تحقيق أقصى درجات الانضباط والحد من وقوع الحوادث.

وتأتي هذه التوجيهات في إطار خطة الحكومة لضبط الأسواق والخدمات خلال عطلة العيد، والتأكد من توافر كافة التسهيلات التي تضمن راحة المواطنين أثناء تنقلاتهم.

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