أزمة عقد زيزو تشعل غضب جمهور الزمالك، والنشطاء يكشفون كواليس الساعات القادمة

لاتزال أزمة تجديد عقد لاعب الزمالك أحمد سيد زيزو تلقي بظلالها على جماهير القلعة البيضاء، حيث دشن النشطاء هاشتاج بعنون "زيزو"، عبر فيه جماهير الزمالك عن رغبتهم في قيام مجلس إدارة النادي الزمالك بتجديد عقد اللاعب زيزو.

أزمة عدم تجديد عقد لاعب الزمالك "زيزو"

وأثار عدم تجديد عقد لاعب الزمالك "زيزو" حالة من الغضب والثورة بين جمهور الزمالك، معبرين عن مخاوفهم من أن يقوم اللاعب بتوقيع العقد مع أي نادي آخر، خاصة مع عرض النادي الأهلي لضم اللاعب بين صفوفه.

أزمة تجديد عقد لاعب الزمالك زيزو، فيتو



علق البلوجر أسامة الدسوقي، أحد مشجعي الزمالك، قائلًا: "للزمالك رجال؛ رغم لبيب ومجلسة؛ بعد إستشارة والدي دكتور كيميائي إبراهيم الدسوقي؛ سوف نعقد جلسة أنا وإثنين أخرين من رجال الأعمال السكندرية الزملكاوية رفضا ذكر إسميهما جلسة خاصة مع والد زيزو وزيزو بعد العودة من معسكر المنتخب وتم تجهيز المبلغ المطلوب بالكامل وخيرًا بإذن الله."

أما البلوجر حسام مختار فقال: "في جلسة هتتم بين زيزو ولجنة التخطيط بنادي الزمالك عقب مبارة سيراميكا في نص نهائي الكأس،أعتقد دي الجلسة النهائية في هذا الموضوع واللي هيخلص فيها الكلام كله سواء بالإيجاب أو السلب، كلي ثقة في لجنة التخطيط والأمانة التي منحناها لهم"

مستوي زيزو ثابت منذ 5 سنوات

وقال أحد مشجعي الزمالك البلوجر محمد أحمد "لو روحنا نشتري وينج من الدوري المصري... مش هندفع للنادي بتاعه أقل من خمسين مليون ودول مقدم عقد زيزو وهندفع للاعب مثلا عشرين مليون ودول تقريبًا عمولة والد زيزو ويا عالم اللاعب هيلعب ولا يقعد دكة، ونسيبه ببلاش بعد سنه، ودي طبعًا تساوي أكبر من عقد زيزو لأن زيزو لاعب دولي"



وردت البلوجر الزملكاوية رشا محمد فقالت: "زيزو أحسن لاعب فى أفريقيا والذى استمر مستواه ثابت ٥ سنين من غير راحة... لازم نحمى لاعبينا، اللاعب طلع ١٠٠ مرة وقال عايز أفضل فى الزمالك، وده سوبر ستار يعنى مفروض ليه معاملة خاصة، ولو أنت مخدتهوش فيه ١٠٠ نادى حياخدوه بطلباته وأولهم الأهلى، أنت بتشترى زيزو وبتشترى عدم هبوط شعبية النادى وعدم تفريغه من كل نجومة"

صيغة تفاهم جديدة بين زيزو والزمالك

وقال أحد النشطاء من جماهير الزمالك: "موضوع زيزو السبب الرئيسي فيه الإدارة، زيزو طالب مبلغ كبير فعلًا، بس لو إدارتنا كانت قدرت تعمل صفقات محترمه عندك أكثر من لاعب سوبر في الفريق، هل وقتها لو كان زيزو مشي، كان هيبقي في أزمه كبيرة زي دلوقت، فريق بحجم الزمالك محتاج يكون فيه أكثر من لاعب سوبر علشان لو أي لاعب مشي متحسش بيه"

لاعب الزمالك زيزو مع والده، فيتو



أما البلوجر الزملكاوي أحمد مصطفى فقال: "هتحصل صيغة تفاهم وهيطلعوا يقولوا الأرقام دى كلها غلط مش صح حفظا لماء الوجه وهيطلع زيزو يقول الزمالك دا بيتى وأنا مقدرش أسيبه والزمالك يقول زيزو أسطورة زملكاوية"

ورد البلوجر شادي الغامدي فقال: "التجديد لزيزو الزمالك يجهز عرض بإغراءات تتفوق علي عرض النادي الأهلي برعاية بعض رجال الأعمال- زيزو في الزمالك وستجتمعع به لجنة التخطيط بعد مباراة المنتخب"

وقال البلوجر محمد زكي: "جلسة بين لجنة التخطيط وأحمد زيزو عقب مباراة سيراميكا كيلوباترا، لحسم ملف تجديد تعاقده بشكل نهائي.. اللاعب أكد لهم عدم التوقيع لأي نادي حتى الآن."

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