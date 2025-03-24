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رياضة

الزمالك يكشف تطورات تجديد عقد زيزو

زيزو
زيزو

كشف مصدر مسئول داخل نادي الزمالك أن أحمد مصطفى زيزو، نجم الفريق، لم يرد حتى الآن على العرض المرسل من النادي بشأن تجديد عقده.

وأكد المصدر أن الزمالك في انتظار رد اللاعب على العرض خلال المهلة المقررة والتي تمتد لمدة 7 أيام، بدءًا من يوم أمس.

وكان المصدر قد صرح في وقت سابق أن العرض المقدم لزيزو من النادي هو “الأعلى في تاريخ تجديد عقود اللاعبين المصريين”، مشيرًا إلى أن التعديل الأخير في العرض المرسل كان يشمل عدم احتساب الموسم الجاري ضمن التعديل في العقد، بالإضافة إلى تعديل في العمولة التي سيحصل عليها وكيل اللاعب.

وأوضح المصدر أن النادي قدم هذا العرض احترامًا لـ زيزو وتقديرًا لإسهاماته الكبيرة مع الفريق في الفترة الماضية.

وأضاف المصدر أن الزمالك يسعى بكل جدية للحفاظ على اللاعب، حيث أكد أن “النادي متمسك بزيزو ويرغب في استمراره”، لافتًا إلى أن النادي قد وضع مهلة 7 أيام لكي يتمكن من اتخاذ القرار النهائي بناءً على رد اللاعب.

وأشار إلى أن النادي مستعد للتعامل مع أي رد من اللاعب سواء بالموافقة أو الرفض، وأن الزمالك قد أعد بديلًا جاهزًا في حال عدم موافقة زيزو على التجديد.

وتسود حالة من الترقب داخل النادي وجماهيره بشأن قرار زيزو النهائي، في وقت يعد فيه اللاعب أحد الأعمدة الرئيسية في تشكيلة الفريق.

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