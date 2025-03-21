محمد جمال: والد زيزو سبب تعطل تجديد عقده مع الزمالك

أكد محمد جمال لاعب نادي الزمالك السابق، أن والد أحمد مصطفى زيزو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، سبب تعطل تجديد عقد اللاعب مع النادي.

وواصل: "مشكلة زيزو، في الزمالك تتمثل في والده والذي يؤثر فيه بشكل كبير، ومن المفترض أن يعطي النادي الذي ساهم في شهرته، والزمالك قادر على صناعة لاعب آخر أفضل من زيزو ولن يتوقف عليه".



وشدد لاعب الزمالك السابق: "رحيل زيزو مجانًا في نهاية الموسم، سيكون فشلًا لمجلس الإدارة في هذا الملف، وهناك غضب في الجمعية العمومية من الإدارة بسبب عدم تنفيذ الوعود التي وعدوهم بها، بجانب ملف فرق الصالات بعد خسارة العديد من البطولات في الفترة الماضية".



وعن مباراة إنبي والأهلي في كأس العاصمة فأكد محمد جمال، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يذاع على قناة "etc": "حمزة الجمل يجيد إدارة الإندية التي تمر بمراحل صعبة، وأهم مميزاته أنه يتعامل مع اللاعبين نفسيًّا بشكل جيد".



وتابع: "تواجد حمزة الجمل، سيفرق مع إنبي في الفترة القادمة، وأهنئ مجلس الإدارة على التعاقد معه".



وأضاف: "خالد عبد الفتاح، وياسر إبراهيم قدما أداءً متواضعًا، وأكرم توفيق المسؤول عن هدف فوز إنبي، بسبب وجوده في هذا المكان، والتغطية بشكل سيئ، خاصة أنه لاعب دولي".



وأكمل: "لا نستطيع أن نقارن علي معلول ويحيى عطية الله، خاصة أن معلول عند انضمامه احتاج إلى موسم أو اثنين للتألق".

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