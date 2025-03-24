الإثنين 24 مارس 2025
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رياضة

نجم بيراميدز البديل المحتمل لـ زيزو في الزمالك

زيزو
زيزو

دخل مصطفى فتحي، لاعب فريق بيراميدز، ضمن اهتمامات نادي الزمالك، ليكون بديلًا محتملًا لأحمد مصطفى زيزو حال عدم تجديد تعاقده مع القلعة البيضاء.

يُعتبر مصطفى فتحي من أبرز اللاعبين في الدوري المصري، حيث يمتاز بمهاراته الفنية العالية وقدرته على اللعب في مراكز هجومية متعددة.

في الوقت الذي يواصل فيه الزمالك سعيه لتدعيم صفوفه، بات فتحي من الخيارات المطروحة لتعويض زيزو في حال رحيله، خاصةً أن الأخير يُعتبر أحد العناصر الأساسية في تشكيلة الفريق، إذا فشل الزمالك في الوصول إلى اتفاق مع زيزو لتجديد عقده، فإن ضم مصطفى فتحي سيكون خطوة مهمة في تعزيز الجانب الهجومي.

من المتوقع أن تشهد الفترة القادمة مزيدًا من المفاوضات بين الطرفين للوقوف على مستقبل كلا اللاعبين في الفترة المقبلة.

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