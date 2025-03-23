بعد صدور تقرير أسعد وأتعس بلدان العالم، ماهى الدولة العربية التعيسة

كشف تقرير السعادة العالمي لسنة 2025 الصادر عن مركز أبحاث الرفاهية بجامعة أكسفورد، تصدر فنلندا القائمة للعام الثامن على التوالي، كأسعد البلدان حول العالم.

قائمة أسعد دول في العالم

وبعد فنلندا الأولى فى قائمة السعادة، تلتها الدنمارك وأيسلندا والسويد في المراكز الأربعة الأولى بنفس الترتيب.

وأُجريت الدراسة بالشراكة مع شركة جالوب للتحليلات وشبكة حلول التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة.

وقال الرئيس التنفيذي لجالوب، جون كليفتون، إن "السعادة لا تقتصر على الثروة أو النمو، بل تشمل الثقة والتواصل ومعرفة أن الناس يدعمونك".

وأضاف الرئيس التنفيذي لجالوب قائلا: "إذا أردنا مجتمعات واقتصادات أقوى، فعلينا الاستثمار في ما يهم الناس حقًا".

فيما أكد الباحثون ضمن الدراسة، أنه إلى جانب الصحة والثروة، هناك عوامل أخرى تؤثر على السعادة، وتبدو بسيطة للغاية، مثل مشاركة الطعام مع الآخرين، ووجود شخص يُعتمد عليه في الدعم الاجتماعي، وحجم الأسرة.

في المقابل، تراجعت الولايات المتحدة إلى أدنى مرتبة لها على الإطلاق لتحل في المركز الرابع والعشرين، بعد أن بلغت ذروتها في المركز الحادي عشر عام 2012.

لبنان ضمن قائمة أتعس بلدن العالم

أما في قائمة أتعس البلدان، جاءت أفغانستان مجددًا في المرتبة الأولى عالميا، حيث أكد العديد من النساء الأفغانيات أن حياتهن صعبة للغاية، وفق ما نقلت أسوشييتد برس.

في حين حلت سيراليون الواقعة فى غرب إفريقيا بالمرتبة الثانية، تلاها لبنان، في المرتبة الثالثة من الأسفل.

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