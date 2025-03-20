في يومها العالمي، قائمة الدول الأكثر سعادة

في اليوم العالمي للسعادة 2025، تحتل فنلندا للعام الثامن على التوالي، المرتبة الأولى في تقرير السعادة العالمي السنوي. ويستند التقرير، الذي نشر في اليوم العالمي للسعادة الذي تنظمه الأمم المتحدة، إلى تحليل كيفية تقييم سكان أكثر من 140 دولة لجودة حياتهم.

اليوم العالمي للسعادة 2025

وبما أن الشخص الذي يحصل على 10 نقاط يعني أنه يعيش حاليًا أفضل حياة ممكنة، فقد احتل الفنلنديون المرتبة الأولى بمتوسط ​​درجات بلغ 7.74.

يقول جان إيمانويل دي نيف، أستاذ الاقتصاد بجامعة أكسفورد، ورئيس مركز أبحاث الرفاهية: "إنهم أثرياء، يتمتعون بصحة جيدة، ويتمتعون بعلاقات اجتماعية، ودعم اجتماعي، وعلاقة وطيدة بالطبيعة كما إنهم ليسوا سعداء، أو مبتهجين، أو راقصين في الشوارع، لكنهم راضون جدًا عن حياتهم بحسب Timesofindia..

الولايات المتحدة الأمريكية تتراجع لأدني تصنيف في الدول الأكثر سعادة

تراجعت الولايات المتحدة إلى أدنى تصنيف لها في المركز 24 وفي العام الماضي، خرجت الولايات المتحدة من قائمة العشرين الأوائل لأول مرة منذ القائمة الافتتاحية لعام 2012.

تزداد سعادة دول الشمال الأوروبي، التي كانت تاريخيًا في الصدارة، بينما تنخفض سعادة الولايات المتحدة، وفي حين أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي متشابه نسبيًا في دول الشمال الأوروبي والولايات المتحدة وأستراليا والمملكة المتحدة، إلا أن توزيع الثروة يميزها.

في هذه الدول الاسكندنافية الشمالية، يُحسّن المدُّ المتصاعد من مستوى المعيشة، ما يقلِّل من التفاوت الاقتصادي بشكل كبير، وينعكس ذلك على مستوى الرفاهية أيضًا، كما يقول دي نيف.

في فنلندا، يُقيّم معظم الناس أنفسهم بسبعة أو ثمانية، بينما إذا نظرنا إلى توزيع الرفاهية في الولايات المتحدة، نجد الكثير من الأشخاص الذين يحصلون على عشرة، ولكن هناك أيضًا الكثير ممن يحصلون على واحد."

في حين أن التصنيفات أخذت في الاعتبار نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، وتوزيع الثروة، ومتوسط ​​العمر المتوقع، فقد وجدوا أن الثقة الاجتماعية والتواصل الاجتماعي يساعدان في تحديد السعادة أكثر مما قد يعتقد الناس.

هذا العام، وجد الباحثون علاقة قوية بين إيمان الشخص بلطف الآخرين وسعادته المُدركة.

وجد التقرير أن الحفاظ على شعور قوي بالانتماء للمجتمع من خلال أفعال مثل تناول الطعام بانتظام مع الآخرين، على سبيل المثال، يحسّن الثقة الاجتماعية والسعادة.

يقول دي نيف: "كلما زاد إيمانك بلطف الآخرين، أو بعبارة أخرى، كنت تثق اجتماعيًا، زادت رفاهيتك الفردية ورفاهية الجماعة".

كما أن الدول الاسكندنافية، أو دول الشمال الأوروبي، تحقق نتائج أفضل، سواءً في الإيمان بلطف الآخرين أو في الإنفاق الفعلي.

أما بالنسبة لانضمام المكسيك وكوستاريكا إلى المراكز العشرة الأولى لأول مرة في تاريخ القائمة، فيشير دي نيف إلى متانة النسيج الاجتماعي لهذه الدول.

فقد سجلت دول أمريكا اللاتينية أعلى عدد من الوجبات المشتركة، واحتلت مرتبة عالية في الترابط الاجتماعي والثقة، وهذا يفسر سبب انخفاض تصنيفاتها بشكل كبير خلال سنوات عزل كوفيد-19

يقول دي نيف عن هذين البلدين: "ليس بسبب ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي وأعلى متوسط ​​عمر متوقع. إنهم يقضون وقتًا في تناول الطعام والغداء مع الآخرين، ولديهم أصدقاء، ولا يقتصر الأمر على وسائل التواصل الاجتماعي، ولذلك رصدنا ذلك في البيانات".

بينما كان دي نيف يبحث في سبب احتفاظ فنلندا بمكانتها، ظهر شيء آخر ساعدها على التميز حتى عن نظيراتها من دول الشمال الأوروبي.

يقول: "إنهم راضون بالقليل ان كان لديهم القليل، وهم أكثر رضا بالقليل لذا فهم أكثر سعادة بما لديهم".

وتتضمن قائمة أسعد الدول في العالم:

فنلندا

الدنمارك

أيسلندا

السويد

هولندا

كوستاريكا

النرويج

لوكسمبورج

المكسيك

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