القبض على المتهمين بالاعتداء على أستاذ جامعي وأسرته بترسا

ألقت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة القبض على 6 أشخاص متهمين في واقعة الاعتداء على أستاذ جامعي وأسرته، وإصابتهم بجروح خطيرة داخل منزلهم بقرية ترسا بدائرة قسم شرطة الطالبية.

تلقى اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن الجيزة، إخطارا من العميد عمرو حجازي مدير قطاع غرب، مفاده رصد فيديو بعنوان "ضربوني أنا وبنتي"، منشور علي أحد المواقع الإخبارية روى والد الفتاة المعتدى عليها من 20 شخصًا تفاصيل الواقعة.

ودلت تحريات المقدم عبدالحميد مرسي، رئيس مباحث قسم شرطة الطالبية، على أن الواقعة كانت بين كل من طرف أول طفلة تبلغ من العمر 13 سنة وأشقائها أربعة وجميعهم مصابون ما عدا الرابعة، وطرف ثان فتاة تبلغ من العمر 13 سنة وأشقائها خمسة، بسبب تعرض الأولي من الطرف الثاني للرشق داخل مدرسة “سباتس” الخاصة، واعتقادها قيام الأولي من الطرف الأول بارتكاب الواقعة.

وأضافت التحريات أن الطالبة تشاجرت مع نجلة الأستاذ الجامعي بالمدرسة، وأخبرتها أنها لم تقم برشقها لكنها استعانت بشقيقها وأقاربها وتوجهوا لمنزل الضحايا وتعدوا بالضرب عليهم.

تصريحات المجني عليه

وفي هذا السياق كشف الدكتور يحيى والد الفتاة في تصريحات صحفية، أن المشكلة بدأت عندما تشاجرت ابنته الصغرى، التي تبلغ من العمر 14 عامًا وتدرس في الصف الثاني الإعدادي، مع فتاة من عائلة المتهمين، حيث قامت ابنته بدفعها، مما جعل الفتاة تهددها بإبلاغ أسرتها، ولم تخبره ابنته عن المشكلة عندما عادت من المدرسة.

وأضاف أن الفتاة أخبرت أسرتها بما حدث معها في المدرسة، فثارت عائلتها وجاءوا إلى منزلهم مسلحين ومعهم بلطجية، لافتا إلى أنه ابنته الكبرى “نور” كانت عائدة من عملها في نفس وقت وصول المتهمين إلى المنزل، لذلك ظن أن المشكلة في بادئ الأمر بسبب خلاف على الأجرة مع سائق التوكتوك

الواقعة

وتابع إن المتهمين عندما هاجموا المنزل، كان في الطابق العلوي، واعتدوا على ابنته، وأمسكوا بها من الجاكيت وطلبوا منه النزول، مضيفا أنه أخذ المال ظنا منه أنه خلاف على الأجرة، ثم أدخل ابنته، لكن المتهمين كسروا الباب الحديد واعتدوا عليهم بالضرب باستخدام الأسلحة التي كانت بحوزتهم.

ولفت إلى أنه أصيب بجروح وفقد وعيه بسبب الصيام، مما جعلهم يعتقدون أنه توفي، ففروا، مضيفا أنه لولا فقدانه الوعي، لكان قد تعرض للقتل، حيث كان الهجوم بمثابة جريمة قتل، وكانوا يسعون للانتقام كأنهم قتلوا شخصا مع عائلتهم، وتحرر عن المحضر رقم 4216 جنح الطالبية.

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