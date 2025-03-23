حالات تمكين الزوجة من مسكن الزوجية

ترصد فيتو لقرائها، خطوات التمكين من مسكن الزوجية المملوك لأهل الزوج، وإجراءات التمكين من مسكن الحضانة، وحالات سقوط قانونا حق الزوجة في الحصول على –شقة الزوجية، في التقرير التالي..



إجراءات وخطوات التمكين من مسكن الزوجية المملوك..

-مسكن الزوجية هو المكان الذي يوفر الزوج لزوجته ويقيما فيه وللزوجة حال الطلاق حق الحصول عليه رفقة أولادها.



-منح قانون الأحوال الشخصية للزوجة حق التمكين من مسكن الزوجية فى حالة طردها الزوج أو طلقت منه.



-حال رغب الزوج المكوث بـ مسكن الزوجية مع الحاضنة بعد نشوب الخلافات يجب إثبات أن كلاهما قيمان فى الشقة بصورة دائمة أثناء فترة الزواج.



-القانون كفل للزوج حق استرداد مسكن الحضانة إذا كان المسكن ملكا للزوج وليس له مسكن ملكا غيره من حقه أن يستقل به، ويوفر للحاضنة مسكنا بديلا.

-للزوجة حق تمكينها من مسكن الزوجية حتى لو كان مملوكا باسم أحد والدى الزوج، لأن التحرى يكون متمثلا فى سؤال الشهود من الجيران هل تقيم أم لا وليس -هل تملك العين أم لا، ويصدر لها قرار من المحامى العام لنيابات الأسرة بتمكنها من مسكن الزوجية يكون خلال 30 يوما.



- الحالة الوحيدة التى تسقط عن الزوجة الحق فى شغل مسكن الزوجية طبقا لقانون الأحوال الشخصية، هى زواجها من آخر.





- إجراءات التمكين التوجه إلى محكمة الأسرة التابعة لمسكن الزوجية، تقديم طلب إلى النيابة العامة مرفق به شهادة ميلاد الأطفال الأصلية مع صور منها، وقسيمة الزواج أو الطلاق، وصورة من إيصال مرافق" كهرباء -غاز" أو صورة من عقد الشقة أو عقد الإيجار بها.



-الخطوة التالية من خلال النيابة العامة تتمثل بالسماح بعمل التحريات وسماع شهادة الشهود، وتكليف أمين شرطة من محكمة الأسرة بمعاينة المكان وسؤال الشهود من الحى.

إجراءات التمكين من مسكن الحضانة..

- تحرير محضر بقسم الشرطة بطلب التمكين من الشقة.

- أن تقدم ضمن المحضر قسيمة الزواج، أو شهادة الطلاق.

- تقديم شهادات ميلاد الأولاد الصغار.

-المعتاد أن تحفظ النيابة المحضر إداريا.

-ردا على حفظ النيابة تقدم المتضررة تظلما على قرار حفظ المحضر.

-النيابة تأمر بعمل التحريات من قبل المباحث.

متى يسقط قانونا حق الزوجة في الحصول على –شقة الزوجية؟

-إذا أثبتت التحريات أن الشاكية كانت تقيم في الشقة موضوع الشكوى هي وصغارها يصدر قرار بتمكينها من مسكن الزوجية، بالمشاركة مع الزوج، وإذا كانت مطلقة يصدر قرار التمكين لها فقط.

-مدة التمكين تكون من شهر ونص لثلاثة شهور حتى صدور قرار نهائي من المحكمة.

-يحق للمتزوجة رفع دعوى بمحكمة الأسرة تطالب فيها بالتمكين من مسكن الزوجية، باعتباره أصبح مسكن حضانة، أما إذا هيأ المطلق مسكنا آخر مناسبا فسيكون من حقه أن يستقل بالمسكن.

- عقب تخطى الصغار السن القانونية لإسقاط الحضانة يجوز استردادها من قبل الزوج وفقا للقانون رقم 2 لسنة 2000 المعدِّل للقانون رقم 100 لسنة 1985، تنتهى حضانة النساء ببلوغ الابن 15 عامًا، والابنة 17 عامًا.

-أما إذا تزوجت الأم الحاضنة من غير ذي رحم محرم للصغير، تسقط حضانتها، ويسترد الأب مسكن الحضانة، إلا إذا رأى القاضى أن مصلحة الصغير فى بقائه مع الحاضنة فى مسكن الحضانة.

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