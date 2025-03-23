الأحد 23 مارس 2025
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حوادث

تنفيذ 813 حكما قضائيا وضبط 3 قضايا مخدرات خلال حملة أمنية بأسوان

حملة أمنية
حملة أمنية

شن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع مديرية أمن أسوان، حملة مكبرة استهدفت ضبط الحائزين والمتاجرين في المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

حملة أمنية لضبط حائزي الأسلحة النارية والمواد المخدرة في أسوان

وأسفرت الجهود خلال الـ24 ساعة الأخيرة، عن ضبط 3 قضايا جلب مواد مخدرة ضُبط خلالهم أكثر من 7 كيلو جرام لمخدر الحشيش – كمية لمخدر الشابو.

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كما ضبط  3 قطع سلاح نارى "بدون ترخيص"..عبارة عن (بندقية خرطوش – 2 فرد محلى – عدد من الطلقات) بحوزة (7 متهمين"لأحدهم معلومات جنائية")، وتنفيذ 813 حكما قضائيا متنوع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ العرض على النيابة العامة.

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