الأحد 23 مارس 2025
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حوادث

تجديد حبس 4 أشخاص بتهمة سرقة بطاريات شبكات المحمول بالقطامية

حبس متهمين, فيتو
حبس متهمين, فيتو

جدد قاضي المعارضات بالقطامية، حبس ٤ عناصر إجرامية تم ضبطهم أثناء محاولتهم سرقة بطاريات شبكات المحمول الخاصة بإحدى الشركات بـمنطقة القطامية، وذلك ١٥ يوما على ذمة التحقيقات.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إخطارا يفيد بضبط (4 أشخاص "لثلاثة منهم معلومات جنائية")  حال محاولتهم سرقة بطاريات شبكات التقوية الخاصة بإحدى الشركات الكائنة بدائرة قسم شرطة القطامية.


وعثر بحوزتهم على (2 بندقية آلية - بندقية خرطوش - فرد خرطوش - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – كمية من مخدر الهيروين– أدوات لفك وقص المعادن).

 

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والأسلحة النارية لحماية نشاطهم الإجرامى، والأدوات المضبوطة لاستخدامها فى ارتكاب جرائم السرقة على النحو المشار إليه.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

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الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة أجهزة الأمن النيابة العامة بمديرية امن القاهرة بمنطقة القطامية دائرة قسم شرطة القطامية قسم شرطة القطامية لأجهزة الأمنية مديرية أمن القاهرة والأسلحة النارية

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