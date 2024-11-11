فوائد حبة البركة، تعزز صحة القلب وتحسن حركة الأمعاء

فوائد حبة البركة، حبة البركة من الحبوب الشهيرة التى لها نكهة مميزة، وتستخدم فى عمل المخبوزات وبعض الأكلات وعرفت على مدار التاريخ.

وفوائد حبة البركة، عديدة فهى كانت تستخدم فى الطب القديم والطب النبوى، وأوصانا بها الرسول الكريم، وينصح الخبراء بتناولها باستمرار.

أهمية تناول حبة البركة

وتقول الدكتورة منى أيمن استشارى التغذية العلاجية: إن حبة البركة، المعروفة أيضا بالحبة السوداء أو "الكمون الأسود"، هي بذور نبات يزرع في العديد من البلدان حول العالم، وعرفها الإنسان منذ آلاف السنين، واستخدمها في الطب التقليدي لعلاج العديد من الأمراض.

فوائد حبة البركة

فوائد حبة البركة للصحة

وأضافت استشارى التغذية العلاجية: إن من فوائد حبة البركة الآتي:-

حبة البركة تحتوي على العديد من المركبات الكيميائية مثل الثيموكوينون، وهو مادة مضادة للأكسدة تمتلك خصائص قوية في تقوية جهاز المناعة، حيث أن الدراسات أظهرت أن حبة البركة تساعد في زيادة إنتاج الخلايا المناعية، ما يجعل الجسم أكثر قدرة على مقاومة الأمراض والعدوى.

تحتوي حبة البركة على أحماض دهنية أساسية، مثل الأوميجا 3 والأوميجا 6، التي تساهم في تقليل مستويات الكولسترول الضار في الدم، وهذا يساعد على تحسين صحة القلب والأوعية الدموية والوقاية من الأمراض القلبية مثل تصلب الشرايين، كما أن حبة البركة يمكن أن تعمل كمضاد للالتهابات، مما يعزز صحة القلب بشكل عام.

تعد حبة البركة مفيدة للأشخاص الذين يعانون من أمراض الجهاز التنفسي مثل الربو والحساسية، وتحتوي على خصائص مضادة للالتهابات تساعد في توسيع الشعب الهوائية، مما يسهل التنفس ويقلل من أعراض الربو، ويمكن تناولها كمكمل غذائي أو استخدامها في الزيوت لتخفيف الاحتقان والتهاب الحلق.

تساعد حبة البركة في تعزيز عملية الهضم، حيث تُحسن من حركة الأمعاء وتقلل من مشاكل مثل الإمساك والغازات، كما أن لها خصائص مضادة للبكتيريا، ما يجعلها مفيدة في مكافحة التسمم الغذائي والعدوى المعوية، ويُنصح بها كعلاج طبيعي للعديد من اضطرابات الجهاز الهضمي.

أظهرت بعض الدراسات أن حبة البركة قد تساعد في خفض مستويات السكر في الدم، مما يجعلها مفيدة لمرضى السكري من النوع الثانى، حيث تحتوي الحبة على مركبات تساعد في تحسين استجابة الجسم للأنسولين، مما يساهم في تنظيم مستويات السكر في الدم.

حبة البركة تمتلك خصائص مضادة للالتهابات يمكن أن تساعد في تخفيف الألم والتورم المصاحب للأمراض المزمنة مثل التهاب المفاصل، كما يمكن استخدامها لتقليل الألم الناتج عن الإصابات والجروح.

يمكن استخدامها لتحسين صحة البشرة والشعر، حيث يساعد زيت حبة البركة في ترطيب البشرة وتقليل ظهور التجاعيد وحب الشباب، كما يمكن استخدامه لتحفيز نمو الشعر وعلاج تساقطه.