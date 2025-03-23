قبل العيد، نصائح تساعدك في إنقاص وزنك آخر أيام رمضان

مع اقتراب عيد الفطر المبارك، تسعى العديد من الفتيات إلى إنقاص وزنهن اخر ايام رمضان للظهور بجسم رشيق ومتناسق فى العيد.

لذا تحرص الفتيات حاليا على اتباع نظام غذائي صحى وقليل السعرات الحرارية للحصول على جسم رشيق فى وقت قياسي.

وتقول الدكتورة مرام عيسى أخصائية التغذية العلاجية، إن شهر رمضان يُعد فرصة ذهبية لتحسين العادات الغذائية وإنقاص الوزن، إذا تم استغلاله بالشكل الصحيح، وكثيرون يكتسبون الوزن بسبب العادات الخاطئة خلال الإفطار والسحور، لكن ببعض النصائح البسيطة يمكن استغلال رمضان للوصول إلى وزن مثالي قبل العيد.

نصائح تساعدك في إنقاص الوزن قبل العيد

وأضافت مرام، أن هناك نصائح مهمة تساعد فى إنقاص الوزن قبل عيد الفطر المبارك:-

عدم بدء الإفطار بالأطعمة الدسمة، حيث يجب البدء دائما بتناول التمر مع كوب ماء أو شوربة دافئة، ثم انتظر قليلًا قبل تناول الوجبة الرئيسية، هذا يساعد على تقليل الشهية ويمنع الإفراط في الأكل.

الإقلال من المقليات، مثل السمبوسة المقلية أو البطاطس تضيف الكثير من السعرات الحرارية،لذا يجب استبدالها بالطعام المشوى.

شرب الماء بكميات كافية، من الإفطار حتى السحور، احرصى على شرب 6-8 أكواب من الماء على فترات، فالماء يساعد على تحسين الهضم ويقلل الشعور بالجوع الكاذب.

إنقاص الوزن

مارسى النشاط البدني، حتى لو كانت رياضة خفيفة بعد الإفطار مثل المشي أو تمارين بسيطة في المنزل لمدة 30 دقيقة، ستحدث فرقا كبيرا في حرق السعرات.

لا تهملى وجبة السحور، فالسحور يجب أن يكون خفيف ومغذيا، مثل الزبادي مع الشوفان أو بيضة مسلوقة مع خبز أسمر، هذه الوجبة تقلل الشعور بالجوع في النهار وتمنع نوبات الأكل المفرط عند الإفطار.

قللى الحلويات الرمضانية، فالكنافة والقطايف لذيذة لكنها مليئة بالسكريات والسعرات، لذا يفضل تناولها باعتدال وبكميات صغيرة جدا.

تناولى كميات معتدلة ولا تملأ الطبق، استخدمى اطباق صغيرة لتحكم أفضل، وتوقفى عن الأكل عند أول شعور بالشبع.

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