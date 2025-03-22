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موعد إجازة عيد الفطر المبارك 2025

عيد الفطر المبارك
عيد الفطر المبارك

مع اقتراب عيد الفطر المبارك يبحث العديد من المواطنين والموظفين بالجهاز الإداري بالدولة والقطاع الخاص حول، موعد إجازة عيد الفطر المبارك 2025.

 

ومن خلال السطور التالية تقدم بوابة “ فيتو ” موعد إجازة عيد الفطر المبارك 2025.

 

موعد إجازة عيد الفطر المبارك 2025

 وحول موعد إجازة عيد الفطر المبارك 2025، فإنه يتولى مجلس الوزراء المصري إصدار القرارات الرسمية بشأن العطلات الرسمية، وقد يقرر ترحيل بعضها إذا تزامن مع منتصف الأسبوع لضمان استفادة أكبر عدد من الموظفين من الإجازة ومن المتوقع أن يُصدر مجلس الوزراء قرارًا رسميًا قريبًا بشأن مواعيد إجازة عيد الفطر 2025.

وبشأن موعد اجازة عيد الفطر المبارك 2025، فمن المتوقع أن تكون الإجازة لمدة 3 أيام رسمية، تبدأ من يوم الأحد 30 مارس حتى الثلاثاء 1 أبريل 2025.

وبشأن موعد إجازة عيد الفطر المبارك 2025 ، فإنه من المتوقع أن تقوم  بعض الجهات تمنح العاملين عطلة أطول، خاصة إذا تم ضم يومي الأربعاء والخميس إلى الإجازة، مما قد يجعلها تمتد حتى السبت، ليصل إجمالي عدد الأيام إلى 9 أيام متواصلة، وهو ما يمنح الموظفين فرصة ذهبية لقضاء وقت ممتع مع العائلة أو السفر إلى وجهات سياحية داخلية.

 

عدد أيام إجازة عيد الفطر 2025

وأعلنت الحكومة أن إجازة عيد الفطر 2025 ستكون لمدة 3 أيام، تبدأ من الأحد 30 مارس وتستمر حتى الثلاثاء 1 أبريل 2025، وهي العطلة الرسمية التي يحصل عليها العاملون في القطاع الحكومي والخاص بمناسبة العيد.

موعد هلال شهر شوال

وأوضح معهد البحوث الفلكية أن هلال شهر شوال سيولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة 1 ظهرًا بتوقيت القاهرة يوم السبت 29 مارس 2025، الموافق 29 رمضان 1446 هـ.

ومن المتوقع أن يظهر الهلال الجديد في سماء مكة المكرمة لمدة 7 دقائق، في حين يستمر ظهوره في سماء القاهرة لمدة 11 دقيقة. أما في بقية محافظات مصر، فيتراوح وقت ظهور الهلال بين 9 إلى 12 دقيقة.

وفي الدول العربية والإسلامية، يظل الهلال مرئيًا بعد غروب الشمس لفترات تتراوح بين 3 إلى 19 دقيقة، مما يؤكد أن عيد الفطر 2025 سيكون يوم الأحد 30 مارس.

 

أصدر المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزياقية بيانا عن رؤية هلال شهر شوال لعام ١٤٤٦ هـ، حيث يولد هلال شهر شوال مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت القاهرة المحلي يوم السبت ٢٩ من رمضان ١٤٤٦ هـ الموافق ٢٠٢٥/٣/٢٩ م (يوم الرؤية).

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