قال مستشار الأمن القومي الأمريكي، اليوم الأحد، إن واشنطن قضت على قيادات حوثية كبيرة خلال غارات في اليمن.

القضاء على قيادات حوثية كبيرة خلال غارات في اليمن

وأضاف مستشار الأمن القومي الأمريكي: الغارات استهدفت مصانع أسلحة ومنشآت لطائرات مسيرة تابعة للحوثيين في اليمن.

وتابع مستشار الأمن القومي الأمريكي: واشنطن تسعى إلى تفكيك البرنامج النووي الإيراني بالكامل.

وأوضح مستشار الأمن القومي الأمريكي أن واشنطن تناقش عددًا من تدابير بناء الثقة لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

الولايات المتحدة لا تريد اللجوء إلى القوة مع إيران

وأكد المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، اليوم السبت، أن الرئيس دونالد ترامب أرسل رسالة إلى الإيرانيين بهدف التوصل إلى اتفاق بعيدًا عن الخيار العسكري.

وقال ويتكوف في مقابلة مع المذيع تاكر كارلسون على منصة “إكس”، إن رسالة ترامب الأخيرة إلى طهران لم يكن القصد منها التهديد.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة لا تريد اللجوء إلى القوة مع إيران.

وقال ويتكوف: “لقد بعث ترامب رسالة إلى الإيرانيين.. عادة الإيرانيون من يرسلون إليه رسائل.. كما تعلم إسرائيل دمرت القدرات الدفاعية لإيران.. هم معرضون للهجوم.. هم بلد صغير بالمقارنة معنا.. إذا استعملنا القوة معهم فهذا سيكون سيئًا جدًّا لهم وهذا ليس تهديدا أنا لا أهدد أحدًا”.

وأضاف: “في هذه الظروف سيكون من الطبيعي بالنسبة للإيرانيين أن يتواصلوا مع الرئيس بحثًا عن الحل الدبلوماسي.. ولكنه هو من يقوم بهذا الدور.. وأستطيع أن أقول لك إنه لا يتواصل معهم لأنه ضعيف.. ليس ضعيفًا إنه رجل قوي”.

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