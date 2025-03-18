الثلاثاء 18 مارس 2025
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نار الحرب تشتعل بالشرق الأوسط، جنرال أمريكي يكشف تحرك 3 حاملات طائرات إلى إيران

حاملات طائرات أمريكية
حاملات طائرات أمريكية تتجه لإيران، فيتو

كشف دوجلاس ماكجريجور، الجنرال الأمريكي السابق، عن اتجاه 3 حاملات طائرات أمريكية نحو إيران، مؤكدًا أن وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" قامت بنشر 3 حاملات طائرات باتجاة الشرق الأوسط، الأمر الذي يمكن أن يشعل نار الحرب في منطقة الشرق الأوسط.

حاملات طائرات أمريكية تتجه لإيران

وأشار الجنرال الأمريكي السابق دوجلاس ماكجريجور إلى أن حاملات الطائرات الأمريكي، التي من المحتمل أن تتجه إلى إيران هي (يو إس إس كارل فينسون، ويو إس إس دوايت دي أيزنهاور، ويو إس إس أبراهام لينكولن)، وذلك فيما وصفه بـ التموضع العسكري الاستراتيجي الأوسع في المنطقة. 

وقال الجنرال الأمريكي دوجلاس ماكجريجور عن اتجاه حاملات الطائرات الأمريكي إلى إيران: "تقارير تشير إلى أن 3 حاملات طائرات أميركية تتجه نحو إيران الآن."

 


وكشف دوجلاس ماكجريجور عن حاملات الطائلات المتجهة لإيران، فقال: "أكدت  وزارة الدفاع الأميركية نشر ثلاث حاملات طائرات باتجاه الشرق الأوسط، وسط تقارير تشير إلى أن هذه الحاملات، وهي يو إس إس كارل فينسون، ويو إس إس دوايت دي أيزنهاور، ويو إس إس أبراهام لينكولن، ربما تتجه نحو إيران."
وأوضح ماكجريجور أن "هذه الخطوة تأتي في إطار التموضع العسكري الاستراتيجي الأوسع في المنطقة، وربما ردًا على التوترات المتزايدة بين إيران وحلفائها، مثل الحوثيين في اليمن."

 

أمريكا تغرق سفينة إيرانية


وقال دوجلاس ماكجريجور إنه: "لم يؤكد أي بيان رسمي أن إيران هي الهدف المحدد، لكن نشر هذه الصواريخ يشير إلى زيادة الاستعداد العسكري."
وأكد ماكجريجور أن "الولايات المتحدة أغرقت سفينة إيرانية."


الجدير بالذكر أن هناك تطورات متسارعة في ملف الحرب في منطقة الشرق الأوسط، حيث قامت الولايات المتحدة الأمريكية بشن غارات عنيفة على جماعة الحوثي في اليمن، مع وجود تقارير عن أحداث غامضة في العاصمة الإيرانية "طهران".

دوي انفجارات في محيط قواعد عسكرية إيرانية

ويذكر أنه قد سمع دوي انفجارات إيران، خاصة في مناطق (رباط كريم وإسلام شهر)، التي تقع في محيطها قواعد عسكرية تابعة للحرس الثوري والجيش الإيراني، حيث أشارت تقارير إعلامية إلى  تعطل أنظمة الـ gps  لمدة ساعات.

سماع دوي انفجارات في إيران، فيتو
سماع دوي انفجارات في إيران، فيتو


وذكر موقع "نور نيوز" الإيراني، نقلًا عن القوات الجوية الإيرانية "أن طائرة تجسس أمريكية مسيّرة انسحبت قرب المجال الجوي الإيراني، بعد أن اعترضتها طائرات مقاتلة إيرانية من طراز إف-14 وطائرات استطلاع مسيّرة."
وأكد "نور نيوز" أن القوات المسلحة الإيرانية في حالة تأهب قصوى، استعدادًا لما وصفته بـ "الدفاع الشامل والهجوم المضاد العنيف على مصالح العدو في الشرق الأوسط."
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قال في تصريحاته: "إنه سيحمّل إيران مسؤولية أيّ هجمات تنفذها جماعة الحوثي المتحالفة معها في اليمن"، ووسعت إدارته لشن أكبر عملية عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط. 
 

ترامب: أي هجمات من الحوثيين سنعتبرها قادمة من إيران

انفجارات قوية بمحيط قواعد عسكرية تابعة للحرس الثوري والجيش الإيراني وتعطل نظام الـ GPS

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