فتاة تسأل: أنا ليه بأصلي وأقرأ القرآن؟ رد تفصيلي من علي جمعة

تحدث الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ومفتي الجمهورية الأسبق، في حلقة اليوم من برنامج "نور الدين والدنيا"، عن صحيح الدين.



وقال الدكتور علي جمعة: كيف نتلقى ديننا بطريقة صحيحة، وربنا، سبحانه وتعالى، أشار إلينا وعلمنا فقال: "فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون"، اتخذها العلماء قاعدة عامة، ومبدأ عاما، فنسأل أهل الذكر في كل فن ومجال عن مجاله.. إذا أردنا أن نتطبب نذهب إلى الطبيب، لا نذهب إلى العطار، ولا نذهب إلى المهندس.. الذي يعرف تشخيص الداء، ووضع الدواء هو الطبيب، فلابد أن يكون الطبيب هو أهل الذكر في هذا المجال.. لو أردنا أن نبني بيتا لذهبنا إلى المهندس، وليس إلى الطبيب لأن المهندس عنده من القواعد والمعادلات والترتيبات ما الذي يأتي قبل ماذا، فيبني الأساس أولا، ثم بعد ذلك الدور الأول فالثاني، على هيئة معينة تمنع هذا البنيان من الهدم، لأنه اتخذ في ذلك خطوات من داخل ذلك العلم الذي خصص من أجل البناء.

أنا ليه باصلي، وأقرأ القرآن؟

وتساءلت إحدى البنات: أنا باصلي وباصوم، بس أحيانا باسأل: هو أنا ليه باصلي، وأقرأ القرآن؟

وأجاب الشيخ علي جمعة: انتي بتصلي وبتصومي وانتي بتصلي جاء خاطر عليكي: إيه اللي أنا باعمله ده؟ أتوضا وأسجد، ليه؟! حتى الملائكة بيسألوا.. فيه واحد كان اسمه

"جيفري لانج"، كان أستاذ الرياضيات كبير، ألف كتاب كبير بعنوان: "حتى الملائكة يسألون".. مفيش مانع أننا نسأل.. كيف يحيي الله الموتى، سؤال سأله سيدنا إبراهيم الحنيف، أبو الأنبياء، فالسؤال مش عليه حرج، لكن نفتش عن الإجابة، مش نبدأ نسيب الصلاة علشان ماعفناش نجاوب على السؤال ده.. ده المحظور.. إنما السؤال ورد، وماله؟، تسألي عنه.. تروحي للعالم وتقولي له، وموجود كل الكلام ده في الكتب: أسرار الصيام.. أسرار الصلاة للقسطلاني.. كل حاجة متجاوب عليها، كل ما يخطر ببالك من أسئلة ورد على أذهان البشر.. عايزين نتعلم.. فلما ييجي لي السؤال ده، نعمل إيه؟ انتي بتطيعي ربنا..

"صلوا كما رأيتموني أصلي"

الله قال لكي: "أقم الصلاة"، والنبي، صلى الله عليه وسلم، يقول: "صلوا كما رأيتموني أصلي"، كيف نصلي يا رسول الله؟ ففصل لنا الكلام في القرآن والسنة: روح اتوضا، واستقبل القبلة، واستر العورة، واقف اقرأ.. قول الله أكبر، واقرأ ما معك من القرآن، وبعدين تركع، وبعدين تسجد.. وتقول هنا: سبحان ربي العظيم، وهنا: سبحان ربي الأعلى.. الصلاة اللي كلنا عارفينها.. ليه؟ ربنا عامل لك ميعاد.. تعالي قابليني الساعة 12 وربع، تروحي له علشان تقدمي طلب صلاة الظهر، وتعالي لي عند الغروب، بعد العصر، علشان تقدمي طلب المغرب.. دي لو تخيلتي إن رب العالمين هو الذي دعاكي: "ناداني لبيته لحد باب بيته".. بيرم التونسي بيقول كدة.. إذن الحاجة دي مهمة للغاية، أن تسألي هذا السؤال لنفسك، ولغيرك.. ونقعد معاكي شهر واتنين وتلاتة، ونجاوب لك على السؤال ده.. إجابات فيها فوائد، لكن اوعي تسيبي الصلاة لغاية ما تتلقي الجواب.

هل البحث عن الأديان الأخرى حرام؟

وأجاب الدكتور جمعة: لا، حلال.. "وجادلهم بالتي هي أحسن".. كيف أجادلهم؟ لابد أن نطلع على ما يقولون.. وأن أتفهم وأتعرف ماذا يقولون.. طول عمر المسلمين عندهم أبحاث في هذا والتعمق والقراءة في هذا.. ابن حزم ألف كتاب "الفِصَل".. الشهرستاني ألف كتاب في "المِلل والنِحل".. ابن تيمية ألف كتاب في الرد على الأديان الأخرى، وهكذا.. طول عمر الإسلام فيه اطلاع على الآخر، ومناقشة الآخر، والبحث عن المشترك بيننا وبين الآخر.

ابن عربي في "الفتوحات المكية" عمل هذا، ومع كل الأديان، مش الأديان السماوية بس.. فده بيخلينا نعرف أنه لابد علينا من التعرف على الآخر، ولابد علينا من معرفو المشترك، ولابد من التفهم العميق حتى يتم الجدل بالتي هي أحسن.

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