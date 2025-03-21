هل آخد سيئات لو قعدت جنب شخص بيدخن؟ علي جمعة يكشف رأي الشرع

تحدث الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ومفتي الجمهورية الأسبق، في حلقة اليوم من برنامج "نور الدين والدنيا"، عن قاعدة الجديد في الأشياء.

وقال الدكتور علي جمعة: قاعدة مهمة توصل إليها الفقهاء بتدبرهم من الشريعة.. هذه القاعدة تقول: الأصل في الأشياء الإباحة، وتصوروا أن شيئا جديدا من المأكول، أو المشروب، أو الملبوس، أو أي حاجة جديدة ظهرت، فالأصل فيها الإباحة؛ لأن الله حدد لنا المحرمات، وهذا شيء جديد يبقى مباح.

وسألت فتاة: فيه حاليا السجاير اللي بالفلاتر، والناس بتقول إن مفيهاش ضرر، حضرتك إيه رأيك؟

وقال علي جمعة: دي مش بتغير ضرر الدخان، بتحاول تخفف ضرر الدخان.. الفلاتر، والماء، والسجائر الإلكترونية.. ده الدخان بيؤثر على الآخرين، بما أسموه "تدخين سلبي".. يعني لو دخلت في مكان مباح فيه التدخين.. غبار الدخان أنا باستنشقه، أنا اضريت.

التدخين السلبي

ثم تساءلت: كدة باخد سيئات على التدخين جنب حد؟

ورد: لو أنا كنت أمرته بالتدخين، أو كان لي عليه سلطان، ولو لم أستعمل سلطاني هذا في إزالة المنكر.. لكن لو أنا دخلت مطار، أو في كافيه، واللي جنبي بيدخن ولا سلطان لي عليه مش هاخد إثم.. آخد إثم عندما لا آمر بالمعروف ولا أنهى عن المنكر.

ماذا أفعل مع أصدقائي المدخنين؟

وسأل شاب: لو فيه بعض أصدقائي بيدخنوا، دول أصدقاء سوء، بس مش عارف أبعد عنهم، أتصرف ازاي؟

فقال الشخ جمعة: دوام النصيحة.. افضل انصح.. الدين النصيحة.. زي ما قيل: الحج عرفة.. الدين النصيحة يعني أهم حاجة في الدين: "الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويؤمنون بالله"، يغني خللى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو الأساس في العلاقة بتاعتك معاهم.. فباستمرار: يا جمعة ده غلط، ده حرام، ده ما يصحش، وهكذا.

"التدخين التفاريحي"

وسأله طالب: لو فيه حد بيدخن "تفاريحي"، إيه الحكم؟

وأجاب الدكتور جمعة: استهانة بالذنب، الدخان اتفقنا إنه حرام، وده مستهين بالذنب.. مين قال لك إنها تفاريحي؟! ما يمكن "حزايني"؟! يمكن اللي بيعمله مش فرح، ده حزن؟! هو عايز يضحك على نفسه، وعايز يستبيح الغلط ومحدش يلومه، لكن الغلط غلط.

ازاي أنصح حد بالإقلاع عن التدخين؟

وتساءلت فتاة: ازاي ممكن أنصح حد أعرفه بيشرب سجاير من غير ما أجرحه، أو يحس إني باتدخل في حياته؟

وأجاب جمعة: دي قضية لا فيها فرضية، ولا فيها تدخل في حياته، ولا نستعظم هذه الأمور.. أنا بتجربتي في هذا المجال، كثيرا جدا أقول للواحد: ما تبطل الدخان؟! يقول لي: والله العظيم عايز أبطله.. يعني لا جرحته ولا حاجة، ده هو بيستغيث.

وقال: يمكن الطريقة نفسها يمكن تؤدي للمراد بتاعك.. بدل ما تقولي له: إيه ده؟! انت بتشرب دخان والعياذ بالله؟!! ريحتك وحشة.. كدة جرحتيه.. لكن لما تروحي تقولي له: صحتك لما تبطل هاتبقى حلوة.. ربنا يدينا الصحة، هايقول لك: أنا حاولت كذا مرة.. فلين الكلام يؤدي إلى لين الإجابة.. أنما الكلام "الدبش" بيجيب زعل وجرح: "وقولوا للناس حسنا".

واختتم حديثه قائلا: نعرف أن الدخان قد اتفق العلماء في عصرنا على حرمته، وأنه ضرر بليغ، وأنه يجب أن نتعامل معه باعتباره سيئة يجب أن نبتعد عنها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.