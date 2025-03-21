لماذا حرم الشرع التدخين؟ وما حكم المرأة المدخِّنة؟ علي جمعة يرد على تساؤلات الشباب

تحدث الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ومفتي الجمهورية الأسبق، في حلقة اليوم من برنامج "نور الدين والدنيا"، عن قاعدة الجديد في الأشياء.



وقال الدكتور علي جمعة: قاعدة مهمة توصل إليها الفقهاء بتدبرهم من الشريعة.. هذه القاعدة تقول: الأصل في الأشياء الإباحة، وتصوروا أن شيئا جديدا من المأكول، أو المشروب، أو الملبوس، أو أي حاجة جديدة ظهرت، فالأصل فيها الإباحة؛ لأن الله حدد لنا المحرمات، وهذا شيء جديد يبقى مباح.

وقد ظهرت أشياء، مثل: الشاي والقهوة.. البن اكتشفوه في القرن الثامن الهجري.. شجرة البن موجودة من أيام سيدنا آدم، لكن لما تطلع في اليمن، كان فيه واحد اسمه أبو الحسن الشاذلي، مش سيدنا أبي الحسن الشاذلي المدفون في مصر.. ده بعده بـ100 سنة.. جايب طشت أو إناء فيه ماء علشان يسخنها ليتوضأ فوق في الجبل، وكان فيه شجرة بن وقعت بعض الثمار في الماء، وبعد ما اتوضا لصلاة العشاء، شرب منها شوية.. فوجئ أنه "مصهلل".. اكتشف طريقة استخدام البن.. نحط حبوب البن على المياه المغلية، نسميها قهوة عربي.. بعد كدة حمصوها، وطحنوها، وعملوا منها البن وشربوها فسموها القهوة التركي.. وهكذا.

القهوة والشاي والكاكاو

دي حاجة جديدة، الصحابة ما شافتهاش.. لغاية سنة 750، تقريبا، محدش كان يعرف هذا المشروب.. بعد كدة دخلوا ولقوا نبتة اسمها الشاي.. ثم الكاكاو.. ونبتة تالتة لقوا إنها بيدخنها السكان الأصليون بتاع أمريكا، يحطوها في عمود، اللي هي اتطورت دلوقتي، وبقت السجاير والدخان.. فبعض الناس قالوا احنا مش عارفين الحاجات دي، هل هي حلال، وللا حرام، مانعرفش.. فراحوا محرمين القهوة والشاي والدخان، ومحرمين كل حاجة.



بعد كدة ابتدوا من التجربة يتضح لهم إن فيه حاجة مضرة، وحاجة مش مضرة.. الشاي والقهوة والكاكاو مش مضرين، لكن الدخان بيسبب بلاوي كتير قد تصل إلى السرطان، أو الوفاة.

لماذا أصبح التدخين حراما؟

في بداية الأمر كان الدخان عامل زي البخور في ريحته.. وبعدين أنواعه كترت والعصر بقى فيه تلوث شديد حولنا.. pollution.. مع كثرة الناس، وقلة الهواء، وشدة التلوث وشدة التلوث أصبح الدخان اللي لم يكن مؤثر في القرن 19، أصبح يؤثر جدا في القرن اللي بنعيش فيه.

الصحة العالمية نبهتنا، وقالت: إن كل الأبحاث في كل العالم بتقول إن هذه المادة مضرة وسيئة، وريحتها وحشة مش زي ريحة الدخان الأول اللي كانت زي البخور.. فلما نراجع الكتب نلاقي عندنا 5 أقوال: ناس قالوا حرام.. وناس قالوا حلال.. وناس قالوا مكروه.. وناس قالوا مندوب.. وفيه ناس قالت إن الدخان واجب.. قلنا له: واجب ازاي؟!! قال إنه بيخليني ويعينني على قيام الليل.. الكلام ده اتقال في ابن بابا التمبكتي، من المالكية في المغرب، هما في الجبل والدنيا Fresh Air، وoben dor.. وبياخد نبتة، فقال إنه واجب.. ده اللي في الكتب، لكن اللي في الواقع الصحة العالمية أصدرت سنة 2000، بأن الدخان يسبب الهلاك والموت.. والصحة العالمية ملهاش مصلحة، ده الشركات كلها ضدها، وهي بتقول كدة لوجه الله، فألزموا الشركات بقوانين يكتبوا على علب الدخان: إنه يسبب الموت، والمدخن مسكين مش عارف يتخلص منه لأنه بقى عادة عنده، فيروح يشتري العلبة اللي مكتوب عليها: إن ده يضرك ولا ينفعك ويسبب الموت.

حكم الشرع في تدخين المرأة والرجل

وتساءلت فتاة: ليه المجتمع بيبص للمرأة اللي بتشرب سجاير أو بتدخن شيشة بنظرة مختلفة عن الراجل اللي بيعمل نفس الشيء؟

ورد جمعة: دي أعراف، ومكانش عندنا في مصر في القرن 19.. كانت المرأة بتشرب الشيشة، ويقول الإمام الباجوري في حاشيته: وإذا كانت المرأة تدخن الشبَك (الدخان) فإنه يأتي لها في نفقتها الواجبة.. يعني: افرض اتجوزت واحدة بتشرب شيشة، ومش قادرة تبطله، قال يأتيها في النفقة الواجبة.. يا عم الشيخ انت كدة خليت الدخان مباح!!!

ساعتها في القرن 19، كان أغلب الناس بيقولوا إنه مباح، علشان الأصل في الأشياء الإباحة بيطبقوا القاعدة.. إنما بعد كدة لما الناس كثرت، والدخان اتغير، والتلوث انتشر، ابتدى الطب يتدخل ويقولوا لنا: خليكم عاقلين؛ الدخان بيسبب الموت، وبيسبب السرطان، وغيره.... ولذلك أفتى المشايخ واتفقوا على حرمته.. سنة 2000، يعني من 25 سنة فقط.. قبل كدة نلاقي كتب في دار الكتب تحلل الدخان، وكتب تانية تحرمه، فقضية إن المرأة تشرب دخان، أو لا تشرب مباحة.

في الخمسينيات ابتدت العادة إن البنت اللي بتشرب دخان كأنها مسترجلة، بتتشبه بالصبيان.. ومن هنا جاءت الفكرة دي.. لكن من الناحية الشرعية، لو قلنا إنه على أيام الشيخ الباجوري أحله يبقى حلال على الستات والرجالة، ولو قلنا حرام يبقى حرام على الستات والرجالة.

تجربة التدخين.. هل هي حرام؟

شاب: الإنسان ربنا مديله جسمه أمانة، لو شرب السجاير يبقى كدة بيخون الأمانة، لكن هل التجربة يعني جربت وبطلت، يبقى كدة عليا ذنب؟

وأجاب الدكتور علي جمعة: الذنب يتأتى عند الضرر، امتى يكون الحاجة المختلف فيها دي هتاخد عليها ذنب؟ لما يكون فيها ضرر.. هاديلك مثال: في بعض الأحيان أشياء مباحة، لكن حرام عليا أنا.. مثلا الشطة مباحة، والمسلمين في الهند بيغرقوا الأكل شطة، لو عندي قرحة في المعدة تبقى حرام عليا.. في حين أنك بتحطها على الكشري، وبتاكل بالهناء والشفا.. الدهن لو عندي كوليسترول يبقى حرام عليا.. طيب انت معندكش كوليسترول يبقى مش حرام، الدهن من الطيبات.. إذن المسألة نسبية.

هل هناك دعاء للإقلاع عن التدخين

وسأل شاب: فيه ناس كتير بتدخن، ومش عارفة تبطل، هل فيه دعاء يقدروا يقولوه يساعدهم علشان تساعدهم يبطلوا؟

وكانت إجابة الشيخ جمعة: الدخان ما بيعملش إدمان، إنما بيعمل أضرار في الرئة، وفي التنفس، وفي الدم..

بالإضافة إلى أنه نوع من أنواع السرف.. يعني ملوش لازمة.. هو من قبيل التعود، مش الإدمان.. فاللي بيقول أنا مش قادر في الحقيقة طبيا، الطب مش واقف معاه.. اللي بيقول مش قادر ده مدمن المخدرات والبودرة والقرف ده.. ده ميعرفش يبطل لوحده، ده لازم يدخل مصحة، ويتسحب منه المخدر واحدة واحدة.. الدخان مش كدة، الدخان ارمي العلبة تبطل.

لكن الناس ساعات بتترك نفسها لنفسها، ما بتشدش نفسها، فبنقول له حاجة.. مفيش دعاء وارد في السنة من أجل الدخان، ليه؟! لأنه مكانش موجود علشان النبي يقول لنا فيها قول فصل، أو يقول دي صح وللا غلط.. إنما الإنسان يشد نفسه ويعمل الحاجات اللي في الطب، مثلا فيه لاصق بيتحط يساعده على التخلص من النيكوتين في جسمه.. فيه حاجات وهمية يعطوها له علشان هو اتعود، والحاجات الوهمية دي مفيهاش نيكوتين خالص، يقعد ينفخ فيها فيتدرب على ذلك، ونحو هذا.

التدخين لمجرد التجربة

وتساءلت إحدى البنات: فيه أهل بيخللوا عيالهم يجربوا بس، علشان ما يجربوش من وراهم، علشان الفضول، هل ده يبقى غلط من أهل؟

وأجاب الدكتور جمعة، قائلا: آه طبعا، غلط من الأهل.. مش كل مصيبة، ولا كل خطأ، ولا كل حرام يجب إني أجربه علشان أبعد عنه.. دي طريقة ساذجة في التعامل مع عالم الأشياء، وعالم الإنسان أيضا.. ده نوع من أنواع ما يمكن أن نسميه بالحمق، والشاعر قال: "لكل داء دواء يستطب به.. إلا الحماقة أعيت من يداويها".

هذا تصرف خطأ من الأب أو الأم، لأنه ما ينفعش نجرب الحاجة الغلط.. نعتبر بالآخرين.. نعتبر بما حدث مع الناس، وإلا أبقى غير حكيم.

"الفيب" و"الآيقوس" حلال وللا حرام؟

سألت فتاة: فيه حديثا حاجات كتير ظهرت زي "الفيب" (Vape )، و"الآيقوس" (IQOS )، الأطباء قالوا إن الضرر بتاعها أقل بكتير من السجاير العادية، فهلحرمتها زي حرمة السجاير؟



وأجاب عضو هيئة كبار العلماء: لا ضرر ولا ضرار.. كل ما هاتطلع حاجة، هايبقى الأصل فيها الإباحة إلى أن يثبت عكس ذلك.. فلو طلع حاجة فيها، يعني مثلا واحد قال لي: أنا باشرب حشيش، يعني لازم يكون فيه سجاير.. وبعيدين جبت مادة زي الكزبرة أو الكمون، أو الينسون، مباحة، وحطها ودخنها فأقلع عن الحشيش.. فهل تدخين الينسون أو الكمون أو الكزبرة حلال؟ ما دام ما بيضرش، ومش ليه الأثر المخدر.. لأنه حديث أم سلمة: "نهى رسول الله، صلى الله عليه وسلم، عن كل مسكر مفَتِّر".. مفتر: يعني لما بتتناوله قوتك بتضعف.. زي لما يبقى الماء مغلي، ونسيبها شوية تبرد فتبقى فاترة، يعني سخنة شوية لكن مش مغلية، لأن قوة الحرارة راحت.. المفتر لو تناولته قوتي النشاطية راحت.. ومن هنا يكون هذا الحديث مدخل.



لما الحاجات الجديدة دي تظهر، وهي مش ها تنتهي.. يعني هاتقولي فيه 20 حاجة طلعت، لا ده فيه 40.. لكن الضابط إن لو فيها ضرر يبقى بلاش منها، مفيهاش ضرر يبقى يجوز.

وقالت فتاة، متسائلة: البنات اللي بيشربوا شيشة، هل بيبقى فيه فرق في الحساب بين البنت والولد؟

ورد د. علي جمعة: لا، لو كان حرام هايبقى حرام على البنت والولد، ولو كان جائز هايبقى جائز على البنت والولد.

حكم تدخين السجائر بالفلاتر

وسألت بنت: فيه حاليا السجاير اللي بالفلاتر، والناس بتقول إن مفيهاش ضرر، حضرتك إيه رأيك؟



وقال د. جمعة: دي مش بتغير ضرر الدخان، بتحاول تخفف ضرر الدخان.. الفلاتر، والماء، والسجائر الإلكترونية.. ده الدخان بيؤثر على الآخرين، بما أسموه "تدخين سلبي".. يعني لو دخلت في مكان مباح فيه التدخين.. غبار الدخان أنا باستنشقه، أنا اضريت.

التدخين السلبي

ثم تساءلت: كدة باخد سيئات على التدخين جنب حد؟



ورد: لو أنا كنت أمرته بالتدخين، أو كان لي عليه سلطان، ولو لم أستغمل سلطاني هذا في إزالة المنكر.. لكن لو أنا دخلت مطار، أو في كافيه، واللي جنبي بيدخن ولا سلطان لي عليه مش هاخد إثم.. آخد إثم عندما لا آمر بالمعروف ولا أنهى عن المنكر.

ماذا أفعل مع أصدقائي المدخنين؟

وسأل شاب: لو فيه بعض أصدقائي بيدخنوا، دول أصدقاء سوء، بس مش عارف أبعد عنهم، أتصرف ازاي؟

فقال الشخ جمعة: دوام النصيحة.. افضل انصح.. الدين النصيحة.. زي ما قيل: الحج عرفة.. الدين النصيحة يعني أهم حاجة في الدين: "الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويؤمنون بالله"، يغني خللى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو الأساس في العلاقة بتاعتك معاهم.. فباستمرار: يا جمعة ده غلط، ده حرام، ده ما يصحش، وهكذا.

"التدخين التفاريحي"

وسأله طالب: لو فيه حد بيدخن "تفاريحي"، إيه الحكم؟

وأجاب الدكتور جمعة: استهانة بالذنب، الدخان اتفقنا إنه حرام، وده مستهين بالذنب.. مين قال لك إنها تفاريحي؟! ما يمكن "حزايني"؟! يمكن اللي بيعمله مش فرح، ده حزن؟! هو عايز يضحك على نفسه، وعايز يستبيح الغلط ومحدش يلومه، لكن الغلط غلط.

ازاي أنصح حد بالإقلاع عن التدخين؟

وتساءلت بنت: ازاي ممكن أنصح حد أعرفه بيشرب سجاير من غير ما أجرحه، أو يحس إني باتدخل في حياته؟

وأجاب جمعة: دي قضية لا فيها فرضية، ولا فيها تدخل في حياته، ولا نستعظم هذه الأمور.. أنا بتجربتي في هذا المجال، كثيرا جدا أقول للواحد: ما تبطل الدخان؟! يقول لي: والله العظيم عايز أبطله.. يعني لا جرحته ولا حاجة، ده هو بيستغيث.

يمكن الطريقة نفسها يمكن تؤدي للمراد بتاعك.. بدل ما تقولي له: إيه ده؟! انت بتشرب دخان والعياذ بالله؟!! ريحتك وحشة.. كدة جرحتيه.. لكن لما تروحي تقولي له: صحتك لما تبطل هاتبقى حلوة.. ربنا يدينا الصحة، هايقول لك: أنا حاولت كذا مرة.. فلين الكلام يؤدي إلى لين الإجابة.. إنما الكلام "الدبش" بيجيب زعل وجرح: "وقولوا للناس حسنا".

واختتم: نعرف أن الدخان قد اتفق العلماء في عصرنا على حرمته، وأنه ضرر بليغ، وأنه يجب أن نتعامل معه باعتباره سيئة يجب أن نبتعد عنها.

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