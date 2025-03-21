الجمعة 21 مارس 2025
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دين ودنيا

فيه أهل بيطلبوا من أبنائهم يدخنوا علشان يجربوا؟، وعلي جمعة: غلط وحماقة ومصيبة

الدكتور علي جمعة،
الدكتور علي جمعة، فيتو

تحدث الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ومفتي الجمهورية الأسبق، في حلقة اليوم من برنامج "نور الدين والدنيا"، عن قاعدة الجديد في الأشياء.     

التدخين لمجرد التجربة

وتساءلت إحدى البنات: فيه أهل بيخلوا عيالهم يجربوا بس، علشان ما يجربوش من وراهم، علشان الفضول، هل ده يبقى غلط من أهل؟


وأجاب الدكتور جمعة، قائلا: آه طبعا، غلط من الأهل.. مش كل مصيبة، ولا كل خطأ، ولا كل حرام يجب إني أجربه علشان أبعد عنه.. دي طريقة ساذجة في التعامل مع عالم الأشياء، وعالم الإنسان أيضا.. ده نوع من أنواع ما يمكن أن نسميه بالحمق، والشاعر قال: "لكل داء دواء يستطب به.. إلا الحماقة أعيت من يداويها".
هذا تصرف خطأ من الأب أو الأم، لأنه  ما ينفعش نجرب الحاجة الغلط.. نعتبر بالآخرين.. نعتبر بما حدث مع الناس، وإلا أبقى غير حكيم.

"الفيب" و"الآيقوس" حلال وللا حرام؟

سألت فتاة: فيه حديثا حاجات كتير ظهرت زي "الفيب" (Vape )، و"الآيقوس" (IQOS )، الأطباء قالوا إن الضرر بتاعها أقل بكتير من السجاير العادية، فهل حرمتها زي حرمة السجاير؟
وأجاب عضو هيئة كبار العلماء: لا ضرر ولا ضرار.. كل ما هاتطلع حاجة، هايبقى الأصل فيها الإباحة إلى أن يثبت عكس ذلك.. فلو طلع حاجة فيها، يعني مثلا واحد قال لي: أنا باشرب حشيش، يعني لازم يكون فيه سجاير.. وبعيدين جبت مادة زي الكزبرة أو الكمون، أو الينسون، مباحة، وحطها ودخنها فأقلع عن الحشيش.. فهل تدخين الينسون أو الكمون أو الكزبرة حلال؟ ما دام ما بيضرش، ومش ليه الأثر المخدر.. لأنه حديث أم سلمة: "نهى رسول الله، صلى الله عليه وسلم، عن كل مسكر مفَتِّر".. مفتر: يعني لما بتتناوله قوتك بتضعف.. زي لما يبقى الماء مغلي، ونسيبها شوية تبرد فتبقى فاترة، يعني سخنة شوية لكن مش مغلية، لأن قوة الحرارة راحت.. المفتر لو تناولته قوتي النشاطية راحت.. ومن هنا يكون هذا الحديث مدخل.
لما الحاجات الجديدة دي تظهر، وهي مش ها تنتهي.. يعني هاتقولي فيه 20 حاجة طلعت، لا ده فيه 40.. لكن الضابط إن لو فيها ضرر يبقى بلاش منها، مفيهاش ضرر يبقى يجوز.

وقالت فتاة، متسائلة: البنات اللي بيشربوا شيشة، هل بيبقى فيه فرق في الحساب بين البنت والولد؟
ورد د. علي جمعة: لا، لو كان حرام هايبقى حرام على البنت والولد، ولو كان جائز هايبقى جائز على البنت والولد.

حكم تدخين السجائر بالفلاتر

وسألت بنت: فيه حاليا السجاير اللي بالفلاتر، والناس بتقول إن مفيهاش ضرر، حضرتك إيه رأيك؟
وقال د. جمعة: دي مش بتغير ضرر الدخان، بتحاول تخفف ضرر الدخان.. الفلاتر، والماء، والسجائر الإلكترونية.. ده الدخان بيؤثر على الآخرين، بما أسموه "تدخين سلبي".. يعني لو دخلت في مكان مباح فيه التدخين.. غبار الدخان أنا باستنشقه، أنا اضريت.

التدخين السلبي

ثم تساءلت: كدة باخد سيئات على التدخين جنب حد؟
ورد: لو أنا كنت أمرته بالتدخين، أو كان لي عليه سلطان، ولو لم أستغمل سلطاني هذا في إزالة المنكر.. لكن لو أنا دخلت مطار، أو في كافيه، واللي جنبي بيدخن ولا سلطان لي عليه مش هاخد إثم.. آخد إثم عندما لا آمر بالمعروف ولا أنهى عن المنكر.

شاب يسأل: هل هناك دعاء يساعد على الإقلاع عن التدخين؟ علي جمعة يجيب

تدخين "الفيب" و"الآيقوس" حلال ولا حرام؟ إجابة مثيرة من علي جمعة

ماذا أفعل مع أصدقائي المدخنين؟

وسأل شاب: لو فيه بعض أصدقائي بيدخنوا، دول أصدقاء سوء، بس مش عارف أبعد عنهم، أتصرف ازاي؟


فقال الشخ جمعة: دوام النصيحة.. افضل انصح.. الدين النصيحة.. زي ما قيل: الحج عرفة.. الدين النصيحة يعني أهم حاجة في الدين: "الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويؤمنون بالله"، يغني خللى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو الأساس في العلاقة بتاعتك معاهم.. فباستمرار: يا جمعة ده غلط، ده حرام، ده ما يصحش، وهكذا.
 

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الدكتور على جمعة عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف مفتي الجمهورية الاسبق برنامج نور الدين والدنيا قاعدة الجديد في الأشياء

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