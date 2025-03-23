أخبار الحوادث اليوم، مصرع عنصرين إجراميين وإصابة ضابط بالشرقية، حقيقة سرقة جائزة مدفع رمضان من مواطن بعد الفوز بها، سطو مسلح على فرع فوري بأبو النمرس ومصنع ذهب بالقطامية

أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث على مدى الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.

تمكن قطاع الأمن العام، من ضبط عامل بالفيوم لقيامه بإدارة ورشة لتصنيع الألعاب النارية وبحوزته أكثر من 4 مليون قطعة ألعاب نارية بقصد الاتجار.



ضبط قطاع الأمن العام، عنصرين إجراميين ببني سويف لقيامهما بإدارة ورشة لتصنيع وتعديل وبيع الأسلحة النارية بدون ترخيص.

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات واقعة سرقة كمية من المشغولات الذهبية من أحد مصانع المشغولات الذهبية بالقطامية، وضبط مرتكبي الواقعة.



نجحت أجهزة وزارة الداخلية في القبض على المتهمين بالسطو المسلح يتزعمهم موظف لسرقة ملايين الجنيهات من فرع فوري بمنطقة أبو النمرس.



لقى اثنين من العناصر الإجرامية مصرعهما وأصيب ضابط شرطة، عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة بمحافظة الشرقية.

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، حقيقة تداول منشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي تضمن الادعاء بتعرض مواطن الفائز بجائزة برنامج مدفع رمضان لسرقة مبلغ مالى منه.

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