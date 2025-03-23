الأحد 23 مارس 2025
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أخبار الحوادث اليوم، مصرع عنصرين إجراميين وإصابة ضابط بالشرقية، حقيقة سرقة جائزة مدفع رمضان من مواطن بعد الفوز بها، سطو مسلح على فرع فوري بأبو النمرس ومصنع ذهب بالقطامية

أخبار الحوادث اليوم,
أخبار الحوادث اليوم, فيتو

أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث على مدى الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.

ضبط ورشة لتصنيع الألعاب النارية بداخلها 4 ملايين قطعة بالفيوم

تمكن  قطاع الأمن العام، من ضبط عامل بالفيوم لقيامه بإدارة ورشة لتصنيع الألعاب النارية وبحوزته أكثر من 4 مليون قطعة ألعاب نارية  بقصد الاتجار.
 

ضبط ورشة تصنيع الأسلحة النارية يديرها عنصرين إجراميين في بنى سويف

ضبط قطاع الأمن العام، عنصرين إجراميين ببني سويف لقيامهما بإدارة ورشة لتصنيع وتعديل وبيع الأسلحة النارية بدون ترخيص.

 

يتزعمهم عامل بالمصنع، تفاصيل السطو المسلح لسرقة 15 كيلو ذهب من مصنع مشغولات بالقطامية

كشفت  أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات واقعة سرقة كمية من المشغولات الذهبية من أحد مصانع المشغولات الذهبية بالقطامية، وضبط مرتكبي الواقعة.
 

يتزعمهم موظف بالشركة، ضبط عصابة السطو المسلح على فرع فوري في أبو النمرس

نجحت  أجهزة وزارة الداخلية في القبض على المتهمين بالسطو المسلح يتزعمهم موظف لسرقة ملايين الجنيهات من فرع فوري بمنطقة أبو النمرس.
 

مصرع عنصرين إجراميين شديدي الخطورة وإصابة ضابط شرطة في الشرقية

لقى اثنين من العناصر الإجرامية مصرعهما وأصيب ضابط شرطة، عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة بمحافظة الشرقية.

الأمن يكشف حقيقة سرقة جائزة مدفع رمضان من مواطن بعد الفوز بها فى منشأة ناصر

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، حقيقة تداول منشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي تضمن الادعاء بتعرض مواطن الفائز بجائزة برنامج مدفع رمضان لسرقة مبلغ مالى منه.

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