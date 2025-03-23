تمكن قطاع الأمن العام، من ضبط عامل بالفيوم لقيامه بإدارة ورشة لتصنيع الألعاب النارية وبحوزته أكثر من 4 مليون قطعة ألعاب نارية بقصد الاتجار.



ضبط ورشة لتصنيع الألعاب النارية بداخلها 4 ملايين قطعة بالفيوم

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الفيوم قيام (عامل – مقيم بدائرة مركز شرطة أبشواى) بإدارة ورشة لتصنيع الألعاب النارية والاتجار بها.



ضبط ورشة لتصنيع الألعاب النارية بداخلها 4 ملايين قطعة بالفيوم

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه داخل الورشة، وبحوزته (4,250 مليون قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام – الأدوات والخامات المستخدمة في التصنيع)، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد تصنيع الألعاب النارية والاتجار بها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة.

جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الاتجار في الألعاب النارية وحيازتها وترويجها، وتكثيف الجهود لملاحقة وضبط القائمين على تصنيعها وترويجها.

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