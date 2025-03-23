الأحد 23 مارس 2025
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حوادث

ضبط ورشة لتصنيع الألعاب النارية بداخلها 4 ملايين قطعة بالفيوم

ضبط ورشة لتصنيع الألعاب
ضبط ورشة لتصنيع الألعاب النارية بداخلها 4 ملايين قطعة، فيتو

تمكن  قطاع الأمن العام، من ضبط عامل بالفيوم لقيامه بإدارة ورشة لتصنيع الألعاب النارية وبحوزته أكثر من 4 مليون قطعة ألعاب نارية  بقصد الاتجار.
 

ضبط ورشة لتصنيع الألعاب النارية بداخلها 4 ملايين قطعة بالفيوم 
ضبط ورشة لتصنيع الألعاب النارية بداخلها 4 ملايين قطعة بالفيوم 

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الفيوم قيام (عامل – مقيم بدائرة مركز شرطة أبشواى) بإدارة ورشة لتصنيع الألعاب النارية والاتجار بها.
 

ضبط ورشة لتصنيع الألعاب النارية بداخلها 4 ملايين قطعة بالفيوم 

 

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه داخل الورشة، وبحوزته (4,250 مليون قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام – الأدوات والخامات المستخدمة في التصنيع)، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد تصنيع الألعاب النارية والاتجار بها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة.

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جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الاتجار في الألعاب النارية وحيازتها وترويجها، وتكثيف الجهود لملاحقة وضبط القائمين على تصنيعها وترويجها.

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