مصرع عنصرين إجراميين شديدي الخطورة وإصابة ضابط شرطة في الشرقية

لقى اثنين من العناصر الإجرامية مصرعهما وأصيب ضابط شرطة، عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة بمحافظة الشرقية.

مصرع عنصرين إجراميين شديدى الخطورة واصابة ضابط شرطة فى الشرقية

مصرع عنصرين إجراميين شديدى الخطورة.. عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة بالشرقية



وردت معلومات أكدتها تحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة قيام عنصرين إجراميين شديدى الخطورة محكوم على أحدهما بالسجن فى جنايتى "مخدرات، شروع فى قتل"؛ بمحاولة جلب كميات من المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة تمهيدًا للاتجار بها.



وعقب تقنين الإجراءات، اقتحم ضباط مكافحة المخدرات بمشاركة قطاع الأمن المركزى بنطاق محافظة الشرقية وكر اختباء المتهمين، ولدى استشعارهما بالقوات بادرا بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها.

وأسفرت المواجهات عن مصرع المتهمين وإصابة "ضابط شرطة من قوة قطاع الأمن المركزى"، وعثر بحوزتهما على كمية من المواد المخدرة المتنوعة "40 كيلو جرام حشيش، كيلو جرام هيروين" – 5 بنادق " آلية، خرطوش" – طبنجة.

وتُقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة قرابة 4 ملايين جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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