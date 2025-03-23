الأحد 23 مارس 2025
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حوادث

يتزعمهم عامل بالمصنع، تفاصيل السطو المسلح لسرقة 15 كيلو ذهب من مصنع مشغولات بالقطامية

تفاصيل السطو المسلح
تفاصيل السطو المسلح لسرقة 15 كيلو ذهب من مصنع مشغولات، فيتو

كشفت  أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات واقعة سرقة كمية من المشغولات الذهبية من أحد مصانع المشغولات الذهبية بالقطامية، وضبط مرتكبي الواقعة.
 

يتزعمهم عامل بالمصنع.. تفاصيل السطو المسلح لسرقة 15 كيلو ذهب من مصنع مشغولات بالقطامية 
يتزعمهم عامل بالمصنع.. تفاصيل السطو المسلح لسرقة 15 كيلو ذهب من مصنع مشغولات بالقطامية 

تلقى قسم شرطة القطامية بمديرية أمن القاهرة بلاغا من مسئولي مصنع للمشغولات الذهبية كائن بدائرة القسم بقيام عدد من الأشخاص، يستقلون سيارة بالاستيلاء على كمية من المشغولات الذهبية وزنت 15 كيلو جرام مستخدمين أسلحة نارية ولاذوا بالفرار، وذلك حال استعداد عاملي المصنع لنقل تلك المشغولات لمنطقة الصاغة. 

يتزعمهم عامل بالمصنع.. تفاصيل السطو المسلح لسرقة 15 كيلو ذهب من مصنع مشغولات بالقطامية 

 

وبالفحص وإجراء التحريات تم  تمكن رجال المباحث من تحديد مرتكبى الواقعة 7 أشخاص "لأربعة منهم معلومات جنائية"، وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة،  تم ضبط 6 من المتهمين "أحدهم عامل بالمصنع".

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وعثر على  2 سيارة – بندقيتين "آلية  ، خرطوش"  المستخدمتين فى إرتكاب الواقعة - المشغولات الذهبية المستولى عليها وبمواجهتهم أقروا بإرتكاب الواقعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجاري تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.

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