كشفت أجهزة وزارة الداخلية، حقيقة تداول منشور عبر مواقع التواصـــل الإجتماعى تضمن الإدعاء بتعرض مواطن الفائز بجائزة برنامج مدفع رمضان لسرقة مبلغ مالى منه.

الأمن يكشف حقيقة سرقة جائزة مدفع رمضان من مواطن بعد الفوز بها فى منشأة ناصر





تابعت أجهزة وزارة الداخلية، تداول منشور عبر أحد الحسابات عبر مواقع التواصـــل الإجتماعى تضمن الإدعاء بتعرض أحد المواطنين لسرقة جائزة مالية مقدمة له من خلال أحد البرامج التلفزيونية حال تواجده بمنطقة دار السلام بالقاهرة خلال فعاليات البرنامج.



وبالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن وبسؤال الحاصل على الجائزة مقيم بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر، قرر بحدوث تدافع من المواطنين لمشاهدة التصوير ونفى سرقة المبلغ المالى منه، وبسؤال شاهد الواقعة مدير الإنتاج لذات البرنامج أيد ما سبق.



وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال الشرطة، من ضبط القائم بالنشر مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين، وبمواجهته إدعى قيامه بنشر الخبر بناءً على أقاويل بعض المواطنين دون معرفة الحقيقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.