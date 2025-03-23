ألقت أجهزة وزارة الداخلية ،القبض على المتهمين بارتداء أقنعة للوجه والسير بأحد شوارع الجيزة .



عقب تداول فيديو.. القبض على المتهمين بارتداء أقنعة للوجه والسير بأحد شوارع الجيزة

تابعت أجهزة وزارة الداخلية، تداول مقطع فيديو على عدد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن سير أحد الأشخاص وبرفقته شخصان يرتديان أقنعة للوجه.

القبض على بلوجر وأصدقائه بالجيزة



و بالفحص تمكن رجال المباحث من تحديد المتهمين وضبطهم "يحملون جنسية إحدى الدول" وبمناقشتهم أشار أحدهم إلى أنه صانع محتوى بمواقع التواصل الاجتماعي وأن المقطع مشهد تمثيلي قام بأدائه مع إثنين من أصدقائه بأحد الشوارع بمحافظة الجيزة وبثه على صفحته من أجل الشهرة وزيادة نسبة المشاهدة لتحقيق أرباح مالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين.

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