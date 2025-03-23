الأحد 23 مارس 2025
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حوادث

ضبط ورشة تصنيع الأسلحة النارية يديرها عنصرين إجراميين في بنى سويف

ضبط ورشة تصنيع الأسلحة
ضبط ورشة تصنيع الأسلحة النارية يديرها عنصرين إجراميين

ضبط قطاع الأمن العام، عنصرين إجراميين ببني سويف لقيامهما بإدارة ورشة لتصنيع وتعديل وبيع الأسلحة النارية بدون ترخيص.

 

<strong>ضبط ورشة تصنيع الأسلحة النارية يديرها عنصرين إجراميين فى بنى سويف </strong>
ضبط ورشة تصنيع الأسلحة النارية يديرها عنصرين إجراميين فى بنى سويف 

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن بنى سويف قيام عنصرين إجراميين "لهما معلومات جنائية"، مُقيمان بدائرة مركزي شرطة "ناصر، الواسطى"؛ بإدارة ورشة لتصنيع وتعديل وبيع الأسلحة النارية "بدون ترخيص"، متخذان من مسكن أحدهما مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

 

ضبط ورشة تصنيع الأسلحة النارية  فى بنى سويف 


وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال الشرطة من ضبطهما، وعثر بحوزتهما 2 بندقية خرطوش – 16 فرد محلي - الأدوات والأجزاء المستخدمة فى التصنيع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 

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جاء ذلك استمرارًا لجهود  أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم تصنيع الأسلحة النارية بدون ترخيص وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.

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