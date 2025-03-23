الإعلامي محمد فودة يشيد بمسلسل "حكيم باشا".. ويؤكد: مصطفى شعبان تربع على عرش الإبداع في دراما رمضان 2025

أشاد الكاتب والإعلامي محمد فودة عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك" وأيضًا عبر خاصية الاستوري على حسابه في موقع "إنستجرام" بالنجم مصطفى شعبان، مؤكدا أنه استطاع وعن جدارة أن يقلب المعايير الإبداعية بتقمصه الشديد والمبهر لشخصية "حكيم باشا"، وهو التقمص الذي لا يعرفه سوى النجوم الذين يمتلكون فعلًا مقومات النجومية الحقيقية.

وأشار إلى أن شعبان قدم هذه الشخصية بكل ما فيها من تعقيدات وانفعالات، وتمكن من أن يجعلها تنبض بالحياة على الشاشة، بحيث أصبح من المستحيل الفصل بينه وبين الشخصية التي يجسدها، لافتا إلى أن هذا الأداء الاستثنائي يعكس عمق موهبته، وقدرته الفائقة على الغوص في تفاصيل الشخصية بشكل جعلها أكثر واقعية وأقرب إلى القلب.

وأوضح فودة أن مصطفى شعبان قدم دورًا لا مثيل له في هذا المسلسل الذى يعد ملحمة صعيدية مكتملة الأركان، حيث أظهر براعة فائقة في تجسيد الشخصية بكل تفاصيلها، وأدى الدور بحرفية عالية جعلت المشاهدين ينجذبون أكثر لكل لحظة من العمل.

وأشار فودة إلى أن شعبان أثبت بما لا يدع مجالًا للشك أن موهبته الفنية لا حدود لها، وأن طموحه الفني دائمًا ما يدفعه للأمام، ليواصل مسيرته نحو تحقيق المزيد من النجومية والنجاح، وأضاف فودة أن "حكيم باشا" يعد بمثابة نقلة كبيرة لشعبان في مسيرته الفنية، خاصة وأنه قد استطاع أن يجذب انتباه الجمهور من خلال تقديم شخصية معقدة ومتنوعة بأداء عميق يلامس القلوب.

ونوه فودة إلى أن مصطفى شعبان استطاع أن يخطف أنظار الجمهور بقدرته على تجسيد العديد من الشخصيات المختلفة، مع الحفاظ على قوة الأداء والإقناع التام، دون اللجوء إلى المبالغة أو التلاعب بالعواطف، وهذا ما جعل جمهور المسلسل ينتظر الحلقات القادمة بشغف شديد، مع إدراكهم الكامل أن الأحداث ستكون مليئة بالتشويق والإثارة، كما أن كل حلقة تحمل جديدًا للمشاهدين.

وأكد فودة أن مصطفى شعبان لا يحتاج إلى استجداء المشاهد أو التصنع لجذب انتباهه، بل يقدم أدواره بهدوء وبساطة تامة، وهو ما يشعر المشاهدين بالصدق في نبرة صوته وبالطبيعية في حركاته أمام الكاميرا، وأضاف أن هذا الأداء الواقعي يعكس صدق الفنان في تقديم شخصياته، ما يجعله من أبرز وأهم النجوم في عالم الدراما المصرية والعربية.

واختتم فودة حديثه قائلا:"نحن أمام فنان يتمتع بثراء في الموهبة، وهذا الثراء جعله يتربع على عرش الإبداع في عالم الفن والدراما، وهو ليس مجرد ممثل، بل هو فنان يملك القدرة على نقل المشاعر والأحاسيس بكل صدق وواقعية، ومسلسل "حكيم باشا" بمثابة شهادة حية على موهبة مصطفى شعبان، التي تتألق في كل عمل يقدمه، وتثبت أنه فنان قادر على تجسيد الشخصيات بمصداقية عالية، مما يجعله يستحق دائمًا مكانة بارزة في عالم الفن".

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