جامعة الفيوم تنظم مسابقتين في حفظ القرآن الكريم والسيرة النبوية

قال الدكتور ياسر مجدى حتاته رئيس جامعة الفيوم، إن إدارة النشاط الثقافي والفني، بالإدارة العامة لرعاية الشباب نظمت مسابقة "لحفظة القرآن الكريم" للطلاب من كل كليات الجامعة، بحضور المحكم الدكتورعلي محمد عفيفي أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم، وعدد من الطلبة والطالبات المشاركين بالمسابقة، بدأ تقييم المتقدمين للمسابقة اليوم الأحد بكلية دار العلوم.

تنافس علي 3 مراكز في كل مستوي

و قالت لمياء كساب مدير الإدارة العامة لرعاية الشباب، ان تقييمات المتقدمين للمسابقة تستمر حتى غد الاثنين، وتهدف إلى اختيار ثلاثة مراكز من الطلبة والطالبات في كل مستوي من المستويات التي تعقد فيها المسابقة( حفظ القرآن الكريم كاملًا، وحفظ نصف القرآن الكريم )، وتنص قواعد التحكيم على الحفظ، والتجويد، والمتشابهات، وحسن الصوت، وإتقان أحكام التلاوة.

مسابقة السيرة النبوية من الولادة حتي الوفاة

واضافت مدير الإدارة العامة لرعاية الشباب، أن الإدارة نظمت ايضا مسابقة "السيرة النبوية من الولادة حتى الوفاة" على مستوى كليات الجامعة، بحضور المحكم الدكتور وائل طوبار منسق عام الأنشطة الطلابية، وعدد من الطلبة والطالبات المشاركين بالمسابقة، بدأت أيضا تقييمات الطلاب اليوم الأحد بكلية دار العلوم.

فرصة لقراءة السيرة النبوية

وأكدت أن مسابقة السيرة النبوية ليست مجرد منافسة علمية، بل هي فرصة لقراءة السيرة بعمق والاستفادة من الدروس والعبر التي تقدمها بهدف قراءة السيرة والتحلي بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، كمنهج حياة واتخاذه قدوة واستلهام الدروس والعبر من سيرته العطرة، ويتنافس المتسابقون علي 5 جوائز.

وتتناول المسابقة أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم، والغزوات التي خاضها، والتحديات والمشاكل التي واجهها خلال دعوته، وسياقها القرآني بالإضافة إلى الأحداث التاريخية التي تناولتها تلك الفترة.

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