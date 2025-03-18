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محافظات

جامعة الفيوم تنظم ندوة عن دور المرأة في بناء الحاضر والمستقبل

ندوة بجامعة الفيوم،
ندوة بجامعة الفيوم، فيتو

قال الدكتور ياسر مجدي حتاتة رئيس جامعة الفيوم، إن كلية الألسن نظمت ندوة عن دور المرأة المصرية في بناء الحاضر والمستقبل، وشارك فيها وحدة التضامن الاجتماعي بالجامعة بالتعاون معوحدة مناهضة العنف ضد المرأة، حضر الندوة الدكتورة نهير الشوشاني مدير وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة الفيوم، والدكتورة شيرين فتحي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالفيوم، وإيمان زكي مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بالفيوم.

دور المرأة في المجتمع

وقالت مدير وحدة مناهضة العنف ضد المرأة، إن دور المرأة في تأسيس الأسرة يبرز من خلال إعداد ابنائها للمستقبل بشكل سليم، ووجهت الفتيات بضرورة وضع أهدافًا حياتية لهن والسعي لتحقيقها من خلال التعليم والعمل واكتساب المهارات والمعارف ليكون لهن دور فاعل في المجتمع، ودعت الفتيات للتحقق من مصادر المعلومات وعدم الانجراف وراء الشائعات والتعرف على الأسس السليمة لاختيار شريك الحياة لضمان استقرار الحياة.

دور وزارة التضامن في الحفاظ علي الأسرة

فيما قالت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة الفيوم، إن دور وزارة التضامن يتمثل في الحفاظ على استقرار الأسر الأولى بالرعاية من خلال توفير الرعاية الصحية والاجتماعية للأطفال بما يضمن تنشئتهم بشكل صحي بعيدًا عن الشعور بالحرمان، وعرضت محاور عمل وزارة التضامن الممثلة في محور الحماية الاجتماعية ومحور الرعاية ومحور التنمية.

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وقالت مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالفيوم، إن المجلس يهتم بقضايا المرأة ويعمل على الحفاظ على حقوقها ودعمها في الاستقرار والتمكين الاقتصادي والاجتماعي، ودعت الطلاب للتطوع في أنشطة المجلس المختلفة.

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