افتتاح معرض هي واللون بكلية التربية النوعية جامعة الفيوم

قال الدكتور ياسر مجدي حتاته، رئيس جامعة الفيوم، أن الدكتورعاصم فؤاد العيسوي، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورشريف محمد العطار، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، افتتحا اليوم الأربعاء المعرض الطلابي "هي واللون، بقاعة الثورة بكلية التربية النوعية.

فرصة لعرض وتنمية مهارات الطلاب

وقال نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن المعارض الفنية التي تنظمها كلية التربية النوعية، تدعم جهود أبنائها سواء من أعضاء هيئة التدريس أو الطلاب لأنهم أصحاب مواهب حقيقية ورؤى متميزة.

وأشار نائب رئيس جامعة الفيوم لشئون التعليم والطلاب، أن المعارض تُعد فرصة لتشجيع الطلاب على تطوير مهاراتهم الفنية؛ الأمر الذي تضعة إدارة الجامعة على رأس أولوياتها.

وقال الدكتور هاني عبد البديع عميد كلية التربية النوعية: إن إدارة الكلية تولي اهتمامًا كبيرًا برعاية وتنمية المواهب الفنية لطلابها، وأشار إلى أن المعرض يتميز بتنوع اللوحات الفنية التي نفذها الطلاب.

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