السبت 22 مارس 2025
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محافظات

لمروره بأزمة نفسية، شاب يتخلص من حياته فى الفيوم

قسم شرطة أول الفيوم،
قسم شرطة أول الفيوم، فيتو

 تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم، بلاغا من أهالي شاب، 18 سنة، مقيم بحي قحافة،  يفيد بأنهم عثروا عليه مشنوقا يتدلي من سقف غرفته بمنزل أسرته، بدائرة قسم أول الفيوم، لمروره بأزمة نفسية حادة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفي الفيوم العام تحت تصرف جهات التحقيق.

 

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 انتقلت قوة من قسم  شرطة أول الفيوم، إلى موقع البلاغ، وتبين أنه " محمد.ع.ا  "،  يعاني من اكتئاب حاد ومصاب بأزمة نفسية، وأكد والده أنه يعاني من مرض نفسي، ونفى وجود شبهة جنائية، وتم استدعاء سيارة إسعاف لنقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام، تحت تصرف جهات التحقيق، وملف اللواء أحمد عزت مدير أمن الفيوم، فريق بحث من إدارة البحث الجنائي ووحدة مباحث قسم أول الفيوم، لإجراء التحريات اللازمة حول الواقعة.

 

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وتم تحرير محضر بالواقعة بقسم أول الفيوم، وأخطرت النيابة المختصة، وصرح وكيل النيابة بدفن الجثة بعد مناظرة الطب الشرعي وإعداد تقرير عن سبب وساعة وتاريخ الوفاة،  وتحريات إدارة البحث الجنائي وتولي التحقيق.

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