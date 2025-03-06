جامعة الفيوم تستضيف الاحتفال بيوم الأزهر الشريف

استضافت جامعة الفيوم، الاحتفال باليوم السنوي للأزهر الشريف، الذي أقيم اليوم الخميس، بقاعة المؤتمرات بالمكتبة المركزية بالجامعة، تضمن الحفل عددًا من فقرات الإنشاد والشعر قدمها طلاب المعاهد الأزهرية بالفيوم.

دور الأزهر في بناء الإنسان

وقال رئيس الإدارة المركزية للأزهر الشريف بمحافظة الفيوم، الدكتور محمود حسانين، إن الأزهر الشريف يتمتع بدور ريادي في بناء الإنسان علميًا ودينيًا وأدبيًا وأخلاقيًا، وله تأثير كبير في نفوس المسلمين حول العالم، وتتمثل رسالة الأزهر الحضارية في إعلاء القيم الإنسانية النبيلة ونشرها في ربوع العالم، والتأكيد على أهمية إرساء العدل والمساواة والتراحم بين جميع الشعوب، وحمل أن الأزهر الشريف على عاتقه التصدي للهجمات المتكررة التي تسعى للنيل من الدين الإسلامي وتشويهه والحفاظ على الصورة السليمة والمنهج الوسطى للإسلام، وترسيخ قيم المواطنة وقبول الآخر.

مهمة الأزهر الشريف نشر ثقافة التسامح والحفاظ علي التراث

فيما قال الدكتور محمد أحمد سرحان رئيس المنظمة العالمية لخريجي الأزهر الشريف، إن الأزهر الشريف يتحمل العبء الأكبر في نشر ثقافة التسامح والحفاظ على التراث الإسلامي واللغة العربية بوصفه حصنا للعلوم والمعارف، حيث يلتحق بالأزهر طلاب من 100 دولة وهم على تواصل مع بعضهم البعض من خلال رابطة خريجي الأزهر، ويعملون على إيصال رسالة الإسلام السمحة لكافة الشعوب.

أهمية المرأة في الإسلام

وقالت الدكتورة أسماء صديق الأستاذ بكلية الدراسات الإسلامية إن الإسلام أعطى المرأة دورا هاما للحفاظ على الأسرة من التفكك وتربية النشء تربية سليمة وتمكينهم من تحصيل العلوم والأفكار البناءة.

كما عرض الدكتور محمود عجمي منسق اللغة العربية بالأروقة الأزهرية لدور الأروقة في تحفيظ القرآن الكريم في مختلف قرى محافظة الفيوم.

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