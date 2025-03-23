الأحد 23 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 50021 شهيدا

ضحايا العدوان الإسرائيلي
ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة، فيتو

أعلنت وزارة الصحة في غزة، في بيان صادر عنها اليوم الأحد، عن ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 50 ألفا و21 شهيدا، بالإضافة إلى 113 ألفا و274 مصابا منذ 7 أكتوبر 2023.

ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة 

وقالت وزارة الصحة في غزة: استشهد 41 فلسطينيا وأصيب 61 آخرون استقبلتهم مستشفيات القطاع خلال 24 ساعة.

txt

استشهاد 35 فلسطينيًّا جراء الغارات الإسرائيلية على غزة منذ فجر اليوم

وفي وقت سابق من اليوم الأحد ذكرت وسائل إعلام فلسطينية، أن عدد الشهداء خلال اليوم ارتفع  إلى 35 شهيدا إثر مواصلة قوات الاحتلال قصفها مناطق مختلفة في جنوب قطاع غزة.

 

شهداء وجرحى في قصف مسيّرات لنازحين غربي رفح

 

وأفاد شهود عيان باستشهاد عدد من الفلسطينيين وإصابة آخرين في قصف مسيّرات إسرائيلية نازحين أثناء خروجهم من حي تل السلطان غربي مدينة رفح.

وفي وقت سابق أفادت مصادر طبية فلسطينية في قطاع غزة باستشهاد ما لا يقل عن 130 فلسطينيا نتيجة للهجوم الإسرائيلي على القطاع في الساعات الثماني والأربعين الماضية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

غزة ضحايا العدوان الإسرائيلي العدوان الاسرائيلي علي غزة رفح

مواد متعلقة

استشهاد 35 فلسطينيًّا جراء الغارات الإسرائيلية على غزة منذ فجر اليوم

90 ألف شخص يتظاهرون ضد العنصرية واليمين المتطرف ودعم غزة في فرنسا

الأكثر قراءة

تنفذها أمريكا بقوة وسرعة، توفيق عكاشة يكشف سر خريطة الشرق الأوسط الجديدة

والده أهلاوي متعصب و«الأحمر» رفضه في البداية، عمار علي حسن يكشف أسرارًا من حياة زيزو

أخبار مصر: موعد زيادة المعاشات، الأوقاف تحذر المواطنين من سرقة بياناتهم، مفاجآت عقد زيزو في الأهلي، فريق بحث لضبط المتهمين بتعذيب نجل إعلامي

مصدر بالأهلي يكشف تفاصيل مفاوضات ضم زيزو

العثور على جثة المدعية العامة الأمريكية السابقة جيسيكا أبر

الأمن يكشف حقيقة سرقة جائزة مدفع رمضان من مواطن بعد الفوز بها فى منشأة ناصر

رسميًّا، إعلان جدول امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية 2025 (صور)

يتزعمهم عامل بالمصنع، تفاصيل السطو المسلح لسرقة 15 كيلو ذهب من مصنع مشغولات بالقطامية

منوعات

المزيد

أول صحيفة في العالم يقوم الذكاء الاصطناعي بتحريرها بالكامل

يقام في البندقية بإيطاليا، موعد حفل زفاف ثاني أغنى رجل في العالم

العثور على جثة المدعية العامة الأمريكية السابقة جيسيكا أبر

أمريكا تعتزم حرمان 530 ألف مهاجر من الإقامة المؤقتة

المزيد

خدمات

المزيد

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم الأحد

أسعار الذهب اليوم السبت 22-3-2025 في مصر (آخر تحديث)

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم السبت

استقرار أسعار الأرز اليوم السبت في الأسواق

المزيد

انفوجراف

الأوراق المطلوبة للعمل بكنترولات الثانوية العامة لأول مرة (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

فضلها وما يميزها عن غيرها، كل ما تريد معرفته عن صلاة التهجد

معارك وغزوات، معركة نقيوس وإفشال مخطط البيزنطيين في استرداد مصر

هل نشر الأدعية والآيات عبر مواقع التواصل يعد من الحسنات الجارية؟ الأزهر يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية