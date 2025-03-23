الأحد 23 مارس 2025
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خارج الحدود

أول رد من رئيس بلدية إسطنبول على الحكم ضده

إمام أوغلو، فيتو
إمام أوغلو، فيتو

قال رئيس بلدية إسطنبول  أكرم إمام أغلو، إنه لن يستسلم بعد أن أمرت محكمة باحتجازه على ذمة المحاكمة في إطار تحقيق يتعلق باتهامات بالفساد.

وأضاف في منشور عبر منصة "إكس" مخاطبًا الذين شاركوا في المظاهرات الحاشدة التي تشهدها تركيا منذ أيام: "معًا سنتصدى لتلك الضربة وتلك الوصمة السوداء في ديمقراطيتنا أقف بشموخ ولن أركع".

ودعا أكرم إمام أوغلو: الناخبين الأتراك إلى "التوجه إلى صناديق الاقتراع وإعلان نضالهم من أجل الديمقراطية والعدالة للعالم أجمع".

وكانت محكمة تركية أمرت بحبس  إمام أوغلو على ذمة المحاكمة.

وجاء الحكم على أوغلو، وهو أبرز منافسي الرئيس التركي رجب أردوغان لانتخابات الرئاسة، بعد أكبر مظاهرات تشهدها البلاد منذ أكثر من 10 سنوات احتجاجًا على اعتقاله والاتهامات الموجهة إليه، التي تصفها المعارضة بأنها مسيّسة.

ومثل إمام أوغلو، مساء السبت مع 90 متهمًا أمام محكمة تشاغليان في اسطنبول، بعدما وُجهت إليه بضع تهم بينها "الإرهاب". 

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