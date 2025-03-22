السبت 22 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

مواجهات بين الشرطة التركية ومحتجين في إسطنبول (فيديو)

مظاهرات في تركيا،
مظاهرات في تركيا، فيتو

اندلعت، اليوم السبت، مواجهات بين الشرطة التركية ومحتجين في إسطنبول على خلفية اتهامات تتعلق بالإرهاب والفساد تم توجيهها لأكرم إمام اوغلو، رئيس بلدية إسطنبول.

وفي هذا السياق قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان إن أنقرة لن ترضخ لـ"إرهاب الشارع"، وذلك بعد أيام من الاحتجاجات على خلفية توقيف أكرم إمام اوغلو، رئيس بلدية إسطنبول المعارض للرئيس التركي.


أردوغان يعلق على احتجاجات إسطنبول: تركيا لن ترضخ لإرهاب الشارع

وفي تعليقه على دعوة حزب الشعب الجمهوري المعارض لاحتجاجات في مختلف أنحاء البلاد في وقت لاحق من اليوم الجمعة، قال أردوغان، إن "هناك من يحاول إثارة الفوضى في الشوارع بسبب دعوى قضائية بشأن الفساد".

وأضاف: "لن نسمح لمن أقام نظام مافيا في بلدية إسطنبول بتخريب النظام العام وإثارة الشوارع والتخريب".

ووصف الرئيس التركي دعوة حزب الشعب الجمهوري للتظاهر بأنها "خطأ وعدم مسؤولية". وطالب الحزب باللجوء إلى القضاء بدلًا من ذلك.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

تركيا أسطنبول أردوغان

مواد متعلقة

حقيقة مطالبة فرنسا وبريطانيا رعاياهما بمغادرة تركيا

تركيا تكشف هوية مطلقي النار على القنصلية العراقية

الأكثر قراءة

عمرو أديب يوجه رسالة مؤثرة لـ زيزو بعد اقتراب انتقاله للأهلي

استياء الجمهور من عدم عرض أحدث حلقات الغاوي لـ أحمد مكي

تحرير سفارة القاهرة في الخرطوم ورسالة من رجال الجيش السوداني للمصريين (فيديو)

والد زيزو يرفض طلب الزمالك ويرغب في انضمام نجله إلى الأهلي

نشطاء عن طرح علبة كعك العيد بـ 16500 جنيه: "المقدم كام والاقساط على كام سنة"

والد زيزو يقود مفاوضات انضمام نجله لـ الأهلي

5 صور ترصد لقاء السيسي وبن زايد

خبير عسكري يكشف عن مصدر قوة مصر

منوعات

المزيد

قارئ شفاه يكشف حديثًا بين ويليام وكيت على عربة الزفاف

مفقود منذ الأمس، العثور على رجل متوفى داخل بئر بالأردن

إيفانكا ترامب تتفوق في فنون الدفاع عن النفس

ربطوها بيوم القيامة، ظهور سحابة حمراء فوق جبل موسى يثير المخاوف والعلماء يكشفون السر

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الذهب اليوم السبت 22-3-2025 في مصر (آخر تحديث)

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم السبت

استقرار أسعار الأرز اليوم السبت في الأسواق

تعرف على أسعار كيلو السكر اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

أبرزهم الزمالك والمصري.. مواعيد وملاعب ذهاب دور الثمانية بالكونفيدرالية (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

معجزات الرسول، حاز الجمال كله

ما حكم الصوم امرأة يأتيها دم الحيض مرتين في الشهر؟ دار الإفتاء تجيب

المجددون.. أبو الحسن الأشعري إمام أهل السنة والجماعة

المزيد
الجريدة الرسمية