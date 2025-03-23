الأحد 23 مارس 2025
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العثور على جثة المدعية العامة الأمريكية السابقة جيسيكا أبر

جيسيكا آبر، فيتو
جيسيكا آبر، فيتو

أفادت صحيفة "ذا هيل" بأنه عثر على  جيسيكا أبر المدعية العامة الأمريكية السابقة للمنطقة الشرقية من ولاية فرجينيا، ميتة داخل منزلها بمدينة الإسكندرية فرجينيا صباح أمس السبت بعمر 43 عاما.

ووفقا لإدارة  شرطة الإسكندرية بولاية فرجينيا تم تلقي بلاغ صباح أمس السبت حول امرأة فاقدة للوعي ولا تستجيب في المبنى 900 من شارع بيفرلي درايف، وبعد وصول الضباط إلى الموقع، عثروا على الجثة وأبلغوا ذويها لتأكيد الهوية.

وبحسب البروتوكول القانوني، يجري حاليا مكتب كبير الأطباء الشرعيين في فرجينيا تحقيقا موسعا لتحديد سبب الوفاة وظروفها.

حياة مهنية

بدأت آبر حياتها المهنية في مقاطعة فيرجينيا الشرقية (EDVA) كمساعدة للمدعي العام الأمريكي في عام 2009، وفي الفترة بين عامي 2015 و2016، شغلت منصب المستشارة القانونية لمدير القسم الجنائي بوزارة العدل الأمريكية، بعد ذلك، تولت دور نائب رئيس القسم الجنائي في مقاطعة فيرجينيا الشرقية.

في عام 2021، رشحها الرئيس السابق جو بايدن لمنصب المدعي العام الأمريكي، وحصلت على تأكيد بالإجماع من مجلس الشيوخ، وقدمت استقالتها في يناير الماضي مع تولي الرئيس دونالد ترامب المنصب.

ردود فعل رسمية

أصدرت المدعي العام بام بوندي بيانا أمس السبت بشأن وفاة آبر، قائلة: "إن فقدان جيسيكا آبر، المدعية العامة السابقة لمقاطعة فيرجينيا الشرقية، هو أمر مأساوي للغاية. تذهب أفكاري وصلواتي إلى عائلتها وأصدقائها خلال هذا الوقت الصعب للغاية".

وفي منشور على منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، قال المدعي العام لولاية فرجينيا، جيسون مياريس: "عمل جيسيكا أبر كمدّعية عامة ومشاركتها في منظمة Ceasefire Virginia أنقذ أرواحا أكثر مما يمكننا تصوره. خسارتها تعد ضربة كبيرة للخدمة العامة وللعدالة في بلادنا".

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جيسيكا أبر المدعية العامة الأمريكية ولاية فرجينيا مدينة الإسكندرية شارع بيفرلي درايف فيرجينيا الشرقية

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